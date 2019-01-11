助调解民事纠纷‧槟太平局绅理会调解局运作 槟城太平局绅理事会调解局即日起开始运作，任何准备上法庭的民事纠纷可以先通过该局进行调解，以避免冗长的法庭程序，同时也减少法庭堆积如山的庭案。

黄汉伟（前排左四）主持槟城太平局绅调解局开幕仪式，左起为达鲁马拉惹、许海明和阿鲁那苏南，右起为拿汀温雅妮、郑清林、尤索拉迪夫和王成发。（图：星洲日报）

（槟城10日讯）槟城太平局绅理事会调解局即日起开始运作，任何准备上法庭的民事纠纷可以先通过该局进行调解，以避免冗长的法庭程序，同时也减少法庭堆积如山的庭案。

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升旗山国会议员黄汉伟今日下午代表槟州首席部长曹观友，为上述设于槟城爱心大厦的调解局主持开幕仪式，出席者有槟城律师公会主席达鲁马拉惹、槟城太平局绅理事会主席阿鲁那苏南、秘书拿督王成发、前主席丹斯里尤索拉迪夫。

培训40调解员

共有10名受训持有法庭调解员证书的太平局绅，恢复英殖民地政府太平局绅作为第二级推事的身份，正式入驻上述由槟城太平局绅理事会新设立的调解局，接受调解各种民事纠纷。

槟城太平局绅理事会其实已培训了40名调解员，其中部份并非太平局绅，而是社会上有名望的各行各业精英。

自从槟州政府于1990年冻结委任新太平局绅，目前全槟只有70名太平局绅，年龄最低的太平局绅为64岁，而最年长的是89岁的拿督郑清林，第二年长的是88岁的尤索拉迪夫。

一旦槟州政府重新委任太平局绅，有关获得培训成为非太平局绅调解员将成为后补太平局绅，原因是槟城太平局绅理事会要求，成为调解员是未来的太平局绅硬性规定条件。

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任何入禀法庭之前的民事纠纷、法官要求寻求调解的庭案，或诉讼双方皆有意寻求调解的庭案，皆在该局服务范围之内，有意寻求调解者请致电王成发局绅，电话012-4833241，或许海明局绅，电话019-4114802。