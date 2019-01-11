韩最大色情网女创办人判囚4年 韩国最大色情网站Soranet的女性共同创办人昨因协助和教唆散播淫秽物品罪成，被判囚4年和14亿韩圜（约513万令吉），有关注偷拍问题的组织指判刑太轻，难起阻吓作用。

韩国最大色情网站Soranet的女性共同创办人昨因协助和教唆散播淫秽物品罪成，被判囚4年和14亿韩圜（约513万令吉），有关注偷拍问题的组织指判刑太轻，难起阻吓作用。

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团体指太轻

对偷拍乏阻吓力

Soranet拥有超过100万会员，供成员分享偷拍片，由宋姓被告跟丈夫及另外两人在1999年开设，2016年被封，创办人去年6月才落网。法庭称，45岁姓宋被告“严重损害和扭曲普世尊严与价值”，并从中获得可观利益。被告逃亡纽西兰多年，去年6月返回首尔被捕，另外3人仍在逃。

有份促成Soranet被封的女权活跃人士朴素妍（音译）称，判刑太轻，未能对偷拍及散播偷拍照片及影片起阻吓作用。

韩国偷拍问题严重，不少女性在厕所、更衣室和公共场所均担心遭偷拍，女性组织认为偷拍问题反映韩国根深柢固的性别歧视问题。据韩联社，2012年有2400宗偷拍个案，但2017年增至近6500宗。女权组织一直质疑警方执法不严。女性网站Womad去年2月因有成员分享偷拍裸男，警方8月以教唆传播色情裸露物品罪名，向单独营运网站的30岁姜姓女性发拘捕令，女性组织质疑警方执法“宽男严女”。

（明报综合报道）