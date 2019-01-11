亚股涨势稍顿．亚币走强 亚洲股市10日在连续上涨之后稍作喘息，市场等待中美贸易谈判的更多消息，这次贸易磋商令人期望两国能达成协议以避免全球贸易战。

亚洲股市10日在连续上涨之后稍作喘息，市场等待中美贸易谈判的更多消息，这次贸易磋商令人期望两国能达成协议以避免全球贸易战。

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中国上证指跌0.36%、日股日经挫1.29%，韩股跌0.07%、台北股市下滑0.18%；不过，香港和澳洲股市各升0.22%和0.27%。东盟股市相对表现强劲，除了泰股下跌0.18%，新加坡、菲律宾、印尼和马股都上扬，各升0.81%、0.83%、0.9%和0.66%。

隔夜美国股市连4红，但涨势缩减，道指、标普500和纳指各起0.39%、0.41%和0.87%。

相较股市露疲态，亚洲货币走势强劲，因联储局12会议记录显示未来升息保持耐心，对美元造成压力。美元指数短暂跌至95.082的10月17日以来低点，最新微跌0.1%。

亚币兑美元全涨，涨势介于0.1至0.5%。其中人民币涨0.38%，马币也走高至4.0940，升破4.10水平。

亚洲盘油价隔夜强涨后引来套利，小回吐，纽约期油跌0.3美元，至每桶52.06美元，隔夜大涨5.2%；布兰特油跌0.31美元，至61.13美元，隔夜升4.6%。

纽约期金略挫0.09%，至每安士1292.39美元。

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棕油走贬，基准3月货下滑18令吉，收报每公吨2164令吉。