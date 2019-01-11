马币弱抵销利好．医疗业评级维持中和 人口成长、消费能力增及寿命延长虽有利于医疗领域前景，惟弱势马币抵销利好，且估值已全面反映，以致大马投行保持医疗领域“中和”评级。

吉隆坡28日讯）人口成长、消费能力增及寿命延长虽有利于医疗领域前景，惟弱势马币抵销利好，且估值已全面反映，以致大马投行保持医疗领域“中和”评级。

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大马投行表示，相比一般发展中国家，大马在医疗领域有优势即：一、医疗成本具备竞争力；二，英文较为普及化。

政府正在制定国民医疗保险计划，尽管尚未公布更详细的内容，但大马投行相信有关计划将驱使私人医疗领域需降低价格，此举虽会压缩业者赚幅，但在需求量增加下，相信业者营业额与盈利仍可成长。

大马投行补充，上述计划最大的受惠者当属柔佛医药保健（KPJ，5878，主板医疗保健组），因该公司在全马各地皆有医院。

大马投行引述内部数据，预期马币兑美元汇率为4.12令吉，这不利于医疗业者，因药物、医疗供应与设备皆以美元计价。但弱势马币也能刺激医疗旅游的需求。

马币疲弱

刺激医疗旅游需求

目前，柔佛医药保健与IHH医保约5%营业额是来自医疗旅游。

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大马投行若出现以下利好，包括突发性大规模疾病、新医院亏损较低、具高价值的收购及医疗旅游病患大幅增加，将调高评级；反之，若病患人数急挫及新医院亏损较高，将会把评级下砍。

就柔佛医药保健与IHH医保估值而言，大马投行认为两者股价已经全面反映了价值，因此维持“中和”评级。