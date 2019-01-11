风浪大，海产歉收……大虾斗鲳涨价了 北风吹，海产捕获量减少，加上外海最近风浪大，渔民减少出海，令市场鱼虾价步步挺升，尤其农历新年脚步不足一个月，大虾价每公斤已冲破70令吉大关、大斗鲳鱼更是破百了。

鱼贩马振文（左一）: 鱼虾价太高，难卖，但一些是要围炉下锅，则不计价钱。（图：星洲日报）

（吉辇10日讯）北风吹，海产捕获量减少，加上外海最近风浪大，渔民减少出海，令市场鱼虾价步步挺升，尤其农历新年脚步不足一个月，大虾价每公斤已冲破70令吉大关、大斗鲳鱼更是破百了。

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若海产续歉收 价格恐再飙涨

随著年关近了，若海产继续歉收，相信新鲜鱼虾价还会飙涨。箱网养殖鱼如石斑鱼、龙虎斑、红鱼、大金目炉等因肉质鲜甜，皆是下火锅的好材料，在应节海产中深受欢迎，养殖鱼价格稳定，走势不高，虽然目前买气慢，但一些市民经开始向各鲜鱼档留货了。

新年团圆饭围炉总少不了新鲜鱼虾，目前市面的海产量少，一些欲先收购冷冻的海产商，也面对货源少及价高涨，有货就先卖下。

一些城市客想买进新鲜海产，在近一两周就会陆续涌往北马邻近渔村找货，其中角头渔村、高渊港口、古楼渔村等在中午时分，都会看到外客在买海产。

角头渔村海产新鲜，吸引许多外客进来买海鲜 。

陈聚彪：外来客人比去年多了

角头聚彪鲜鱼档东主陈聚彪受访时说，今年的外来客人比去年多了，而且是提早到来买海产，当地居民也知货源少，要吃新鲜海产可得先准备，不然临近年关可能买不到货。

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聚彪鲜鱼档除卖新鲜海产，也提供剖鱼、去鳞、切肉服务，顾客买回去清洗即刻冰冻，新年期间再出来解冻，依然新鲜。

去年他还在路边开档，年中搬进了大街店屋摆摊，方便了许多客顾。他说，外来顾客主要来找大虾、青壳虾、斗鲳鱼、白鲳鱼、午鱼等，其他也包括石斑鱼、大金目鲈、龙虎斑、红鱼等。

他说，最近天气有变化，风浪大，渔民减少出海，而且海产歉收，一艘虾棱网船都捕不足2公斤大虾的产量，不足应付市场。

鱼贩陈聚彪: 货源少，农历新年应节海鲜价格经开始升涨了 。

黄成发：近农历年渔民出海天数不多

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角头从事捕鱼业的黄成发（75岁）受访说，虽然距农历新年尚有20多天，但渔民们真正出海的天数已不多，若海产歉收，双拖网渔民可能一周前便休业了。

“靠近农历新年前夕，鱼虾价多会高涨，对渔民来说虽是好事，但也要能捕到货，通常年杪北风天，海水较清澈，货源就会少”。对此。他也不知甚么原因。”

像他五六十岁了还在捕鱼者不少，但年轻渔民就少了，政府也定于2021年全面关闭拖网，这对渔民来说是一种打击其实政府若没推行此政策，渔民到了一定的岁数都会相续退休。

石斑鱼也深受大家喜爱，围炉下锅的好食材 。

马振文：顾客询问各种行情提早购买

在巴里文打摆卖鱼档多年的马振文受访说，其货源也是来自角头，因角头有棱网船及双拖网船，海产多样性，顾客也多了选择。

年关近了，顾客也开始在询问各种行情走势，有些会早买，因目前价格才开始涨，一般在年关前夕，各种应节海产价都会高涨。

他在巴里文打售卖鱼虾已多年，许多老顾客要吃新鲜鱼都会找他，目前鱼档都有提供剖鱼服务。

从大山脚马章武莫到来角头买鱼的陈益顺受访说，他喜欢吃鱼，朋友介绍来了角头渔村，初次来时买了一些鲜鱼回去，吃了真的不一样，真的很新鲜，而且价钱方面不贵。

他几乎每两周就来一次，一次过了买了多种海鲜回去，放在雪柜慢慢吃。来角头买鱼是因这里还包剖鱼及去鳞，对于他们不是住海边的人，方便多了，洗一洗便可下锅。他表示，新年应节的鱼虾还没买，但会先跟鲜鱼档的老板预留。