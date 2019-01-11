隋棠曝惊悚生产16小时过程·3宝一出生锁骨骨折 台湾艺人隋棠和老公Tony结婚3年多，陆续生下Max、Lucy和去年底生下的Olie。目前住在月子中心休养近1个月的隋棠，写下这次生产心得，透露产前就打算不打减痛分娩，结果让她后悔大呼：“我真的太轻敌！”

（图：脸书）

（台湾．台北11日讯）台湾艺人隋棠和老公Tony结婚3年多，陆续生下Max、Lucy和去年底生下的Olie。目前住在月子中心休养近1个月的隋棠，写下这次生产心得，透露产前就打算不打减痛分娩，结果让她后悔大呼：“我真的太轻敌！”

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隋棠透露，听从坊间说法，生过2个孩子以上的妈妈都是越生越好生，加上已经有过2次生产经验，因此早就有体悟产痛，因此这次在孕期产检与医生讨论，希望可以靠自己的力量生产，不要有外力介入，包括压肚子、产钳、真空吸引、剪会阴等等，希望以最自然的方式生产。结果这个决定让她在生产过程中非常后悔，并形容当时的自己“只能像一只被鱼贩倒在发烫柏油路上的鱼，又痛苦又绝望的翻滚挣扎。”

她表示，生Olie的这16个钟头里她不只一次觉得绝望，连陪产的先生Tony都觉得，“仿佛看了一场慢速的、无止尽的凌迟。”

然而好不容易看到Olie的头了，结果因为儿子的肩膀太宽卡住，而这个画面也让老公事后直呼：“好恐怖喔！”几经折腾，隋棠在进医院的16个小时后，生出了重达3700公克的儿子，“壮硕弟弟终于带着他为了奋力挤出妈妈狭窄骨盆而骨折的锁骨，华丽出生了！”回顾整个过程，她说生三胎都有不同的惊喜，不管减痛或没有减痛，所有经历煎熬产期的妈妈都是最伟大的。