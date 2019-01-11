周新才‧遇到许首长 昨天又在宏愿开放大学见到前首长许博士，下台之后的许博士穿着很平民，亲切如故，大家见面都情不自禁的围在一起聊天，可见华文报与他的卅多年感情多么浓厚。

昨天又在宏愿开放大学见到前首长许博士，下台之后的许博士穿着很平民，亲切如故，大家见面都情不自禁的围在一起聊天，可见华文报与他的卅多年感情多么浓厚。

广告

几年前，我在外州宴会上遇到无官一身轻的许首长，他远远看到我就很高兴的和我打招呼，他乡遇故知，彼此都从内心里感到很高兴，不会是装出来的。

他在位的时候，我一直都是笔下不留情的批评他和他的州政府，可他从来不会给我不好的颜色看，从来都表现谦谦君子的好好先生风度。

像他这样尊重言论自由的首长，肯定不会去告华文报。

不同的位置会有不同的见解，所以换了位置的人连脑袋也换了，新政府上台之后，非政府人士应该很有感受。可是，许博士给我们看到的是，他在对待恶评时并没有换脑袋。

人民可以接受老马，证明人民理解和接受政治人物上位之后换脑袋的社会现实。过去的华人都说，友族政治人物上位前极端是为了出位，上位后便像宰相肚里可划船那样，变温和了。

许博士在位时，有一名友族政治人物发出敏感的寄居论，熟悉这位仁兄的槟城华人都说，他不是这样的人，其实他一家几代人连他本身都有很多华人朋友，华人和他做生意，都能够感受到他的大方。

广告

社会现实是很复杂的，没有绝对的对与错，不同位置的人基于自己的利益和需要有不同的想法。

媒体的评论绝大多数是基于草根人民的权益为出发点，原因是作者绝大多数来自草根，毕竟在媒体发表文章的官爷少之又少，报纸上的都是记者帮他写的官腔。

记者们平时在官爷身边出没，工作上接触的都是与官爷有关的问题，许多课题的来龙去脉，记者是当事人和他们的政敌之外比较了解的一群，可是却不能在新闻上额外翔实报导。

记者是我手写你口，不能添多，只能按照报纸有限版位的需要减少一些枝枝节节，谓之为翔实报导。虽然，可能因为心里有成见，也免不了会在新闻语气上透露口风。

广告

不过，记者可以在言论版位发表意见，或谈论新闻背后的事情，这些都是记者个人很主观的意见，不是新闻报导。

人皆有情绪，被时评踩到痛脚，或破坏了本身的利益，没有情商者会暴跳如雷，甚么新闻自由都丢到马桶了。

我很奇怪，外国涉及政治人物的公开辩论，竟然可以直接公开抨击，难道不怕被人告吗？

我们槟城还不错，可以到旧关仔角的言论广场大喊大叫，只是，太过敏感会被人告上法庭的言论，记者应该不会冒着被人告的风险去报导。

很怀念那个恶评之后古井无波的许博士年代，我遇过最严重的一次，是他叫政治秘书直接致电向我解释。

那次是州政府向中国来客简报槟州的经济发展，幻灯片上的是英文，讲解员讲的是乱七八糟的华语，我连讲解员莫名其妙的语句都写出来示众。

许博士没有因为挨恶评而生气，他还要安排华文报记者出席有华文版本和良好讲解的槟州经济汇报会。

（作者为本报高级记者）