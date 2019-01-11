甲洞丽景花园1/1A路．加宽沟渠料春节前完工 吉隆坡市政局目前已在甲洞丽景花园1/1A路展开提升沟渠工程，预计2月初完工。

吉隆坡市政局预计2月初可以完成长约120公尺沟渠的提升工程。（图：星洲日报）

（吉隆坡10日讯）吉隆坡市政局目前已在甲洞丽景花园1/1A路展开提升沟渠工程，预计2月初完工。

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《大都会》社区报去年9月15日曾报道甲洞丽景花园1/1A路的沟渠遭老树盘根而崩坏的新闻，本报记者今早再度跟随甲洞社区服务中心主任余保凭跟进有关进展。

余保凭指出，吉隆坡市政局为长约120公尺的沟渠进行加宽与加深工作，并在1月初已经开始动工，预计农历新年前可完工。

他说，市政局工程与排水组高级副主任沙布丁去年9月份巡视了解情况，原本当时计划要在沟渠距离大约5尺的范围重新打造新沟渠。

“但由于底下有很多电缆，因此最终决定把现有的沟渠，加深大约1至2尺，及加宽大约1尺。”

老树盘根致沟堤崩坏

丽景花园具有20多年历史，由于10多棵老树扎根，过分生长至沟壁和沟堤，导致沟渠结构崩坏，影响排水而滋生蚊虫。

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余保凭说，由于排水受阻，这也导致下大雨时，沟渠的雨水会满溢出来，低洼地区会出现积水情况。

他披露，居民担心多棵大树会因狂风大雨而倒下砸中车辆及带来威胁，经过园艺组官员的检查后，这些老树情况依然健康，应该不会引起威胁，因此无需砍伐。



一名工作人员拿起电钻进行加宽沟渠的工作。（图：星洲日报）

加长分界堤料2月杪完工

另一方面，位于甲洞丽景花园与士拉央甲洞大道的十字路口，从士拉央方向右转前往是马来西亚森林研究院（FRIM）或甲洞乌鲁新村，或是直行前往甲洞方向的车辆，往往不愿意等待交通灯转绿，而选择贪图便利，先左转驶入1/1A路，然后立刻非法U转前往目的地。

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余保凭指出，这也导致时而发生车辆碰撞事件。

他说，为了避免车辆在1/1A路非法U转，吉隆坡市政局将会在完成该路提升沟渠工作后，在该路的分界堤加长大约12尺的工程，预计2月杪完工。

污水流入树林恐泥土侵蚀

另一方面，余保凭指出，位于5/1A路与6/1A路的交界处旁一个大水管早在5年前断裂，导致沟渠污水长期直接流入树林地面，使居民担心泥土受侵蚀而影响道路结构。

他表示，他将会向吉隆坡市政局反映，要求当局派员前来查看与进行维修。