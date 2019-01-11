杨淑茱‧祸从口出 有位法师发电邮给我看一篇文章，并请我处理，以便更多人能从这篇文章受益。

有位法师发电邮给我看一篇文章，并请我处理，以便更多人能从这篇文章受益。

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文章很长，当事人应花了很多时间和心血写。由于当事人所写的主题和内容难归类，很难找到适合的平台发表。后来，我就回电邮告诉法师关于这文章的困境和看法，他又回复说，我的意见对他帮助很大，并且表示他会思考看可以怎么做。我很同情当事人花很多时间和心血写这篇稿，而这名法师没问过我就叫她写，他们基本上是陷入没有办法解决有关问题的困境。

因此，我再次介绍他可以询问的单位和人等，我写有关电邮超过半小时，写了又删除很多人和单位，最后介绍了比较适合的人和单位，发电邮后又觉得其实我介绍的单位，可能又回到我这里来处理。无论如何，我想就让他先决定要如何处理，因为重点是要看这些单位是否喜欢有关文章的内容，其他的各种问题我可以再替他改善或介绍适合的人。

我写著电邮时，看到我在自我对话，那些已删除的人和单位，法师没看到，如果我跟他对话，他就知道这些已删除的人和单位。类似的事没大碍，因为这不过是从自我对话转为跟对方讨论（基本上他是听我的，因为他对这些单位和人没概念和不了解），但在日常生活里，人的任何对话都是一来一往的，会来不及经过大脑就祸从口出，真有点冒冷汗。

现实里，我觉察自己的想法和感觉多于说话的时候，因为我们的话是从这些想法和感觉延伸出来，在没有说出来时就觉察到有些想法和感觉有误或会带来祸害，所以少有祸从口出的时候，但是有时还是会有祸差不多要从口出，并很快觉察到而不要开口。

至于有时有些情绪或激昂，实在控制不到时就得赶紧离开现场；一些会让我祸从口出的人和场景，我也尽量避免（平时有做功课的预备好知道哪些人和场景会让我祸从口出），因为疏远好过伤害；有时智慧出来，就有能力转移话题；有时虽没祸从口出，却说了不适合的话，我也正逐步觉察和改善中。

（作者为本报通讯员）