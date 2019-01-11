增6.9%．12月棕油库存写20年新高 大马截至2018年12月棕油库存达321万公吨，写近20年新高，并远高于市场预期。

（吉隆坡10日讯）大马截至2018年12月棕油库存达321万公吨，写近20年新高，并远高于市场预期。

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大马棕油局（MPOB）官方数据显示，去年杪库存升6.9%至321万公吨，为连续7个月上升。

根据Refinitiv Eikon数据，有关库存是2000年1月以来新高。

《路透社》早前调查，市场预测12月杪库存起4.3%至314万公吨，产量跌3.6%至178万公吨，出口则增长4.7%至144万公吨。

库存升高抑制棕油价升涨，指标3月货价过往数月从3年新低逐步走高，今日收盘跌0.8%至每公吨2164令吉。

该局数据也显示12月产量跌2%，前期为181万公吨；是连续两个月产量下跌，12月产量可说跌至3个月新低。

2018全年产量跌至195万公吨，2017年为199万公吨。

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吉隆坡一名交易商表示，原已预期产量会显著减低，这是未来之疑虑。事实上，12月和1月的产量应减得更低。

他说，2月佳节来临且月份更短，料产量急遽下跌，近期可支撑棕油价上升。

12月的出口按月走扬0.6%至138万公吨，早前两个月连续下跌。

出口前景乐观

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他指出，12月的需求疲软，不过对出口前景乐观；预期印度与中国需求，近期走高。

他说，大马和印尼的库存仍仍高，不过相信生物柴油计划，可在产量不明显下跌情况下消耗趋高之库存。

印度是全球最大食油进口商，本月初刚宣布调低原棕油和提炼棕油的进口税。

农历新年也可能推高中国的棕油需求。

大马较早时宣布运输领域10%棕油含量，工业领域7%含量计划，印尼的柴油机械是混合20%含量棕油。

印尼、大马这两大棕油生产国之举，预期可减低国内持高的库存。