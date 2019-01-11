张永隆·大马经济好不好？ 近年来大马经济每年4至6%的成长虽然只有黄金时期时的大约一半，却是远远高于美国，欧洲，日本，甚至是我们最喜欢拿来互相比较的新加坡的经济成长率。但这并不表示我们的经济比这些国家好。

作为一名经济学者，我最常被问到的问题是最近大马经济好不好？我总是觉得回答这个问题相当别扭。因为问的人一般都觉得大马经济在过去20年一直都不怎么好。但当我们仔细分析经济数据时，会发现这不是一个非黑即白的问题。

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对90年代有印象的人，会记得1988至1996年间马来西亚经济的黄金时期。在这期间，马来西亚每年实质经济成长率都超过8.8%。我还记得当时还是少年时期的我，和亲戚到餐厅吃大餐的次数明显增加。

相比之下，1998年至今二十多年，马来西亚每年实质经济成长只有一年超过8%,2011年起更是每年6%以下，2018和2019年的经济成长率预计会在4.8%以下。有人认为，黄金时期已经一去不返，现在的经济每况愈下。但也有些经济学者认为，所谓的黄金时期是建立在无法永续的过度投资之上，埋下了1998年亚洲经融风暴的导火线。

近年来大马经济每年4至6%的成长虽然只有黄金时期时的大约一半，却是远远高于美国，欧洲，日本，甚至是我们最喜欢拿来互相比较的新加坡的经济成长率。但这并不表示我们的经济比这些国家好。

人均收入已达到高水平的国家通常现时的经济成长率会比人均收入比较低的国家来得慢。这好比要平均分数90分的高材生提升分数10%比要平均分数40分的学生提升分数10%来得困难。另外，虽然2011年至今每年4至6%的经济成长以国际标准来说算是相当不错，然而这4至6%的成长很大的部份是来自受雇劳动力的成长。换句话说，平均每名劳工的生产力成长缓慢，这也导致薪水成长缓慢。

另外一个常被引用来衡量大马经济情况的指标是大马何时才能跨过世界银行所定下的高收入国门槛。大马曾订下2020年达到高收入国的目标，但这个目标可能2024年才能达成。这似乎印证大马经济最近不怎么好的说法。其实，在2014年时，大马的人均国民总收入（GNI per capita）已达到11万010美元，比当年的高收入国门槛12万735美元，只低了15%。倘若自2015年起，大马的人均国民总收入每年增长5%,大马在2017年已能跨越高收入国的门槛。不幸的是自2014年下半年起，国际原油价格暴跌，令吉随之下跌20到30%。虽然大马的人均国民总收入以令吉计算仍持续成长，但受到汇率暴跌的牵连，大马的人均国民总收入以美元来计算自2015年起已连续跌了3年，2017年已跌到9650美元，使大马距离以美元计算的世界银行高收入国门槛渐行渐远。当然，值得一提的是世界银行的高收入国门槛也只不过是一种指标，毕竟饱受债务影响的希腊也被世界银行归类为高收入国。

作为一个小型经济体，大马的经济走势会高度受到世界经济走势，如贸易战，世界经济放缓和美国升息的速度的影响。然而，这些外围因素并不是我们所能控制的。

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个人和企业都应该把焦点放在自我提升，提高效率和生产力。政府则需着手制度改革，协助提升大马整体的劳动生产力，方能提高大马的经济福祉。