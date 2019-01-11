新春嘉年华闹双包·迫改形式展延举行 即将引爆的《2019年皇冠城新春嘉年华》，中途杀出程咬金，筹办过程受阻，虽然最后获得州议员支持及协助，最终被迫改以舞台表演举行，年货摊位取消。

皇冠城商业中心缓冲区已有多个年货摊位在做生意，主要售卖肉干为主。（图：星洲日报）

（雪兰莪．加影10日讯）即将引爆的《2019年皇冠城新春嘉年华》，中途杀出程咬金，筹办过程受阻，虽然最后获得州议员支持及协助，最终被迫改以舞台表演举行，年货摊位取消。

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搭建棚架遭阻

这是双皇商业公会配合华人新年首次举办的新春活动，将有20个年货摊档及一连串节目。筹委会日前在商业中心缓冲区准备搭建棚架时，却受到市议员现身阻止，继而揭发另有一个申办单位抢档期。

商贩须申请临时执照

距离1月12日正式上市的新春嘉年华，因上述问题而未获市议会发出批文，筹委会在昨午向雪州行政议员兼加影州议员许来贤求助，获得后者鼎力支持，但是时间紧迫，只能改以其他形式登场，并且一切从简，同时延迟一星期才举行。

据了解，筹委会在去年12月中向市议会呈上申办文件，当时没有遇到任何阻挠，直至今年1月4日召开记者会公布详情后，突然出现另一个以公司名义的主办单位，也向市议会申办类似活动。

无独有偶，该公司申办新春活动的地点、年货摊档数目等，与双皇商业公会申办的内容是相似，事件引起揣测。

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据知，已落实参与新春嘉年华的部份商贩，早前大量进货准备摆摊做生意，如今嘉年华受到阻碍使活动形式改变，商贩须自行向市议会申请年货摆摊临时执照。

李文彬：改成舞台表演

双皇商业公会秘书李文彬指出，筹委会不解为何即将举行的嘉年华，突然出现另一个申办单位，令到筹委会失望的是，当地市议员并没有支持该公会为社区举办有关活动。

他说，筹办新春嘉年华的目的除了带动双溪龙镇及皇冠城两地的新年气氛，亦将年货摆摊集中在一个地点，可是另一个申办单位在这个时候出现抢期，被怀疑是另有目的。

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“筹委会感谢许来贤的支持，亦会在今天再呈上另一份文件予市议会，相信批文很快到手，只是活动形式要改变，筹委会痛心原本呈献一个有规模的新春嘉年华，最后要变成舞台表演举行。”

他披露，按照筹委会之前的计划，从1月12日至2月3日期间，除了年货摊位，也有8天舞台演出，现在须减至两天，分别是1月19日和26日。

他强调，筹委会不会再退缩，如果再出现事端，务必继续举行，同时促请市议员在未来可以支持当地社团、组织为社区举办的活动。