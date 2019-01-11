武吉敏惹槟州科学园及柔府园坵路‧工程比预期慢11个月完成‧新路通车了 他说，绕道和建桥工程预计耗资上亿令吉，倘若州政府获得联邦政府资助，2项工程就能在未来数年内落实。

曹观友（左二）带领国州市议员与嘉宾为新通道主持通车礼。（图：星洲日报）

（大山脚10日讯）2016年杪动工，衔接武吉敏惹槟州科学园和柔府园丘路的1.6公里新路终于通车，同时，工程比预期慢了11个月完成。

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槟州首长曹观友今早为新路主持通车礼时说，州政府将在附近的峇都交湾地区开发2条新通道，目前仍然处于献意阶段，其中一条是从南北大道武吉淡汶出口处和槟城第二大桥出入口处之间兴建绕道，另一条是在峇都交湾南部兴建新桥梁横跨登雅河（SungaiTengah）衔接高渊楣南（Byram）。

往来槟州科学园和柔府的新通道宽30米，双向共有6条车道。

绕道及建桥工程料耗资上亿

他说，绕道和建桥工程预计耗资上亿令吉，倘若州政府获得联邦政府资助，2项工程就能在未来数年内落实。

他相信在槟州科学园至柔府，以及其他新通道和基本建设的工程陆续完成后，将有助于加速峇都交湾的地方发展。

槟州科学园至柔府的新通道于2016年完成首阶段，耗资960万令吉，第二阶段于2016年杪动工，建造费是950万令吉，全长1.6公里，拥有双向6车道，全部经费由槟州发展机构承担。槟州前首长林冠英2017年3月25日出席第二阶段的动工礼时，曾提到工程预计于2018年2月27日完成。

坐在前座的曹观友由罗斯里亲自握方向盘环绕新路一周。

1.6公里长的通道两端各有1个供车辆掉头的环岛。

曹观友：州政府致力提升基设

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另一方面，曹观友也提到槟州将成为北马走廊经济特区的火车头，未来将激发州内的房屋、商业、工业和经济，所以，州政府将致力提升基本设施，来迎接更全面的发展。

他说，槟州发展机构在峇都交湾已经没有大面积的工业地段，但是，州政府仍然可以提供最大20英亩面积的土地给厂家。

槟州发展机构总经理拿督罗斯里说，倘若峇都交湾获得持续发展，现有的土地预计未来5至10年将陆续用完，槟州发展机构必须确保基设方面也同步提升，才能吸引投资者的到来。

槟州第一副首长拿督查基尤丁、峇都交湾国会议员卡斯杜丽、淡汶州议员吴俊益、武吉丁雅州议员魏晓隆、威省市政局主席拿督罗查里等人也出席通车礼。