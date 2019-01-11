蔡镇燊·金马仑之战，必胜不可 在509时希盟只是以500余票输了这一席，虽然500多张票在政治战争上不算多，但每个政党都把这500多张多数票的席位都当成是“可赢席”。但如今有很多因素把希盟摆在下风。

马来西亚什么都不多，除了假期多，就是补选多。在这么多补选当中，金马仑可说是最特别的。它特别是在于它是第一个被法庭宣判在大选时有舞弊情况而进行的补选。此外，这个补选也是希盟唯一占下风的一次。在前几个补选中，希盟都只是在保卫着已在把握中的席位，但金马仑是第一个让希盟需要以进攻的方式夺取的国阵堡垒。

广告

在509时希盟只是以500余票输了这一席，虽然500多张票在政治战争上不算多，但每个政党都把这500多张多数票的席位都当成是“可赢席”。但如今有很多因素把希盟摆在下风。

一、席位的本质。若依照第十四届大选的支持率，希盟的唯一靠山是华人的选票。虽然凭感觉测试，可能很多人觉得是马来海啸把反风带到布城，可是统计分析后，我们才发现仅仅25%的马来选民投给了希盟。

金马仑是个选民民族多元的席位，马来选民占最多，大约有34%。而华人选票只有30%。这意味着就算希盟能赢得所有华人选票，在三角战中也不一定能以超过33.4%的选票获胜。再说，在所有种族中，在补选时华人选民是出席率最低的民族。原因很简单—多数华裔选民都在外地生活，很少人会选择专程为一个席位买车票或驾长途车回乡。如果没有安华这类有人气的政治人物上阵，补选并不会吸引这些选民回乡。若在这补选当中有30-40%的选民投票，希盟算是福星高照，幸运得很。

你可能会问，希盟不能靠其他种族的选民取胜吗？金马仑是全马少数印裔选民超过10%的席位，在这席有15%之多。此外，这席更是有了22%的原住民选民。

印裔选民的投选倾向一直都很难准确地测试。在505印裔选民成为不了希盟的靠山，却在509中有60-70%的印裔都投给了希盟，所以才说印裔选民投票倾向的转变程度大得无法揣测。再说，金马仑是国大党的堡垒，在当地算很有权势。希盟若想赢得印裔选民的心，还需要下很多功夫。

原住民的选票可是加倍艰难了。国阵以往都以贿赂的方式买了他们手上的票，而如今以廉洁为标准的希盟政府就不能用这个方式了。希盟只能用最传统但也是最困难的方式—说服他们。简单来说，原住民票不可靠。

广告

二、敌军不弱。巫统和伊斯兰党虽然都被华人当笑柄，而且一生都不可能把手中的票给他们，但这并不代表巫统和伊斯兰党的力量少了。反ICERD集会显示了两党仍然具有一定的影响力，在集会上拉来了从远乡的马来支持者，所以希盟不能轻敌。

巫统和伊斯兰党有很大的可能在这次补选中再次联手对抗希盟。这不是因为两党彼此存有长期合作的好意，而是双方都知道三角战只对希盟有利。两党的政治目标只有一个，就是打败希盟政府，所以金马仑之战就是现在最好的时机和平台。如果巫统和伊斯兰党能合作获得所有马来选民、国大党的忠心印度选民以及一半的少数选民的选票，希盟有很大的机率会落败。

三、时间对希盟不利。希盟执政已8个月，人民也开始有点不耐烦，尤其对暗淡衰弱、没有起色的经济情况。人们都开始觉得新政府没什么不一样的，生活素质还是一样低，工作机会还是一样少，生活还是一样苦。新的一年更是给了人民一种心理上的转变，不再是存着换政府的向往，而是拥有更高的要求。就是说有很多选民会投抗议票，对希盟无利。

虽然宏观来看，希盟当了政府后想赢下一个500余多数票的席位不难，但仔细看政局后，才发现希盟的权势处于下风。金马仑会成为希盟政府上任以来的气压表，若输了这一席只会对政府气势造成很大的伤害，所以此战可说非赢不可。