贸易战冲击属短暂．KESM专注汽车半导体 尽管KESM科技（KESM）旗下测试与预烧业务受中美贸易战冲击，但该公司相信只是暂时性，并预期汽车市场增长将提振其收入增长。

（吉隆坡10日讯）尽管KESM科技（KESM,9334,主板科技组）旗下测试与预烧业务受中美贸易战冲击，但该公司相信只是暂时性，并预期汽车市场增长将提振其收入增长。

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测试与预烧容量减10至15%

该公司主席兼首席执行员林信赐在股东大会后表示，由于中美贸易紧张局势，一些终端顾客的销量下降并采取库存调整，间接导致该公司过去6个月的测试与预烧容量下滑10至15%，但他相信该跌势只是暂时的。

“因为我们的主要依靠的是汽车半导体市场，而非个人电脑（PC）、手机和其他设备。”

根据KESM科技发布的业绩显示，2019财政年首季，该公司净利按年下滑76.8%至264万1000令吉，营业额也下跌10%至8155万8000令吉。

林信赐指出，该公司目前主要进行汽车半导体的测试与预烧，约占总容量90%，未来也将持续专注于该业务。

他看好，汽车市场将持续增长，预计KESM科技接下来收入增长有望提高。

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“汽车市场朝向智能化趋势新科技，期间需要进行更多的测试，这对于我们而言是好事。”

他指出，目前汽车半导体中的主要驱动程序，包括先进驾驶辅助系统（ADAS）、安全及车载资讯娱乐。

电子制造服务（EMS）供应商KESM科技，主要业务为提供半导体测试、预烧及电子制造服务。

他表示，过去该公司厂房使用率高峰期曾达至90%，而目前维持在50至70%之间，但他预计在汽车市场增长下，其使用率将取得改善。

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有关近期苹果在中国的销售下滑，他表示，对该公司几乎没有影响。

他也指出，马币兑美元走强或疲软，对该公司影响不大。