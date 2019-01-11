马兴业金融Al Rajhi银行准展开合并洽谈 马兴业金融公司（MIDF）获得国家银行亮绿灯以展开合并大马Al Rajhi银行的洽谈。

（吉隆坡10日讯）马兴业金融公司（MIDF）获得国家银行亮绿灯以展开合并大马Al Rajhi银行的洽谈。

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马兴业金融发文告表示，已经收到国行的来函，国行不反对该公司及其唯一股东国投（PNB），和沙地阿拉伯的AlRajhi银行展开合并洽商。

合并洽谈必须在3个月内完成。

马兴业金融指出，这并不意味着已达致最终合并协议，或国行已批准合并，而是根据条例，在达致任何协议前，必须先获得国行和财政部的批准和建议。”

马兴业金融集团董事经理拿督查伦莫扎尼表示，“我们期待和Al Rajhi银行进行有成效的讨论，并取得互惠互利的成果。”

去年12月，《彭博社》引述消息指出，马兴业金融正探讨和Al Rajhi银行合并，以成为全方位伊斯兰银行。

合并后资产规模将达25亿

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这项潜在合并将可令马兴业金融扩大业务范畴，可接受客户的存款。完成合并后的资产规模将达15亿至25亿令吉，视交易结构而定。