海事机构海上建功·起值340万冰毒扣2渔民 大马海事执法机构昨天扣查两名本地渔民，侦破企图走私23公斤总值340万令吉冰毒案，这也是该机构破获的最大宗毒品案。

（雪兰莪．巴生10日讯）大马海事执法机构昨天扣查两名本地渔民，侦破企图走私23公斤总值340万令吉冰毒案，这也是该机构破获的最大宗毒品案。

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大马海事执法机构副总监拿督莫哈末祖比说，执法人员是于昨早约7时30分，在雪邦丹绒鲁一带海域建功。

“执法人员发现一艘形迹可疑的船只，从丹绒鲁泊兰甘河码头开出海域，该艘船只没有注册号码，而两名嫌犯正好在船上。

“嫌犯发现执法人员跟踪后即开足马力试图逃跑，但最终在1.1海里处被截停，检查结果发现船上有22包塑胶袋，内有疑是冰毒的毒品，收藏在一个渔桶内。

嫌犯年龄分别27和31岁，在被逮捕时，疑因吸毒而处于亢奋状态。

他说，他们怀疑嫌犯企图将毒品运到印尼，因为在当地，毒品的价格比本地高出近三倍。

“我们怀疑他们准备把毒品带到国际海域，然而交给另一艘船以走私到目的地；这是大马海事执法机构今年破获的最大宗毒品案。”

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他说，执法当局将援引1952年危险毒品法令第39B条文对此案展开调查。