巴生市会：统一管制·限3地点放年货货柜 不再“无王管”，市议会今年起要统一管理年货货柜！

年货货柜尤其年柑等要申请才能置放在指定地点。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生10日讯）不再“无王管”，市议会今年起要统一管理年货货柜！

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阿兹哈：免无准证营业遭对付

巴生市议会执照小组主任阿兹哈表示，随着华人农历新年的来临，为了统一管制年货货柜，巴生市议会目前开放让年货商家在3地点，申请暂时置放年货尤其年柑货柜上下货或营业，以免没准证或违例而遭对付。

他对《大都会》社区报记者指出，这项申请从即日起开放截至本月16日（星期三），置放货柜或营业时期仅有14天，即从本月22日起至2月4日。申请表格和指定费用必须交到市议会苏丹阿南沙大厦底层柜台。

他说，往年，每逢新春佳节，一些年货商家都会从中国或其他地区订来商品供应市场；惟在市议会没有统一管制之下，货柜处处，看似无人管一样，渐而引发安全问题。有鉴于此，市议会现在起将严厉管制这方面问题。

“这三个地点，包括巴生南北两区，第一个在班达马兰综合体育馆一带、第二个地点在拉惹哈山路（靠近巴生金宫酒店一带）;第三个在武吉拉惹镇。”

他说，至于申请收费，商家必须自己到市议会了解。

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年货市场减少至2个

同时，他表示，今年的巴生年货市场地点，已从3个变成两个，其中巴生卫星市双溪普鲁13路和班达马兰新村大街保留;池龙花园因有反对声浪而取消。

"年货市场执照申请收费包括准证70令吉、停放费63令吉、卫生费200令吉、抵押金300令吉、执照套5令吉，共638令吉。"他鼓励，凡有订年货货柜的商家，都必须马上向市议会申请准证，才能在特定地点置放货柜和营业。

“至于那些还是喜欢随处乱放年货货柜的商家，市议会则将采取严厉的对付行动，开罚单惩处。”



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