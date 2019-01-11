苏斯敏 ·别让一粒老鼠屎坏了一锅粥 倘若这名市议员嫌市议员的薪水“太低”，那他大可让出有关职位，改由其他人来出任，更何况市议员所肩负的是一种监督和制衡政府的使命，所提供的是一种服务，不应在薪水方面斤斤计较。

“哈啰，请问是灵市负责领养XXX区的市议员吗？我想向你了解灵市XX区的行人道工程，不晓得你可以抽空接受采访吗？”

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“哦？我是该区的市议员，不过我现在在XXX（地点）上班，除非特别是请假……。”

“哦？原来你需要特别请假才能到场巡视？”

“对啊，市议员的薪水那么少，那里够我们用？若没有一份正职，又岂能应付日常的生活开销？”

以上的对话，就是笔者某天拨电予该名“身兼多职”的市议员时，所发生的情况。

老实说，该名市议员的回应，确实令笔者始料未及。最终，笔者选择直接联系灵市政厅有关部门的主任，并且在短短不到48小时内，就取得该主任最直接的回应。

笔者之所以把此事揭发出来，不是对所有市议员不满，而纯粹是针对并怀疑这名市议员的“专业”和“素质”出现了问题。

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后来，经过笔者向其他资深市议员了解，该名市议员确实已担任多届市议员，但因为四党分配额（各党可以推荐各别属意的人选）的缘故，所以才能继续受委出任该职位。

不仅如此，该名资深市议员还“爆料”称，有关市议员很少在常月会议上发言，有时甚至只是签名报到就离开（会议津贴照领）等，其不负责任的行为，实在令人不敢恭维。

据了解，一名市议员的基本津贴是2500令吉，这不包括办公室租金、聘请助理、水电等其他杂费，有关费用又以取决于各别县市议会与市政厅的情况，所以是另当别论。

好比，一些市议员可以租借民众礼堂，或在有关地方政府为他们辟设的办公室内办事，无形中可以扣除和省下一笔费用。

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倘若这名市议员嫌市议员的薪水“太低”，那他大可让出有关职位，改由其他人来出任，更何况市议员所肩负的是一种监督和制衡政府的使命，所提供的是一种服务，不应在薪水方面斤斤计较。

笔者也希望政府能慎选市议员人选，以免发生“一粒老鼠屎坏了一锅粥”了事故，因为选人不当而破坏了有关地方政府的形象。