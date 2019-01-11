吴荣顺·猪八戒吃人参果 这些老酒灌入新瓶中，败坏的就是新瓶、新牌子。没有确实的反思而防范，可以预期看到封豕长蛇的毒害。

封豕长蛇指的是贪婪如大猪，残暴如大蛇。比喻的是那些贪暴者、贪婪客。

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《左传．定公四年》：“吴为封豕长蛇，以荐食上国。”

因着这些封豕长蛇，长达61年的老招牌被拆除了。而换上的新招牌要杜绝的就是这种贪婪的腐败思维。

很可惜而很可怖的是我们又看到有人无耻地向新政府要求政府颁发的合约，一点儿也没有觉得不该。

再有所承诺的干净的政府相关公司的任命，结果还是免不了涂上政治的色彩。虽然可以解释为惟才任命，可是要小心的还是封豕长蛇的缠绵。

这些老酒灌入新瓶中，败坏的就是新瓶、新牌子。没有确实的反思而防范，可以预期看到封豕长蛇的毒害。

新酒为何会注入旧瓶，主要的原因还是旧瓶的脱壳转瓶。那是需要认真看待的。特别是一大堆青蛙乱跳的时候，是谁把旧壳也不经意地搬来了。

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于是在旧思维的荼毒下，改头换面、熟头熟脸的经济扶持政策又会死灰复燃、脱胎换骨地卷土重来，结果带来的是封豕长蛇的大出血，大伤害，然后又再寄望新一轮的国民捐款，确实伤神、伤财、伤民心、败民信。

曾经成为国人骄傲的新政得来不易。猪年之际，提醒新政、提醒国人的不是猪的敏感性，而是封豕长蛇恶神的潜伏败坏性。