赖清德率内阁总辞·苏贞昌接任行政院长 台湾执政民进党去年底九合一选举大败后，行政院长赖清德今天率内阁总辞。台湾总统蔡英文随后在总统府亲自召开记者会，宣布由前行政院长苏贞昌接任阁揆，带领新内阁团队。

（台湾·台北11日讯）台湾执政民进党去年底九合一选举大败后，行政院长赖清德今天率内阁总辞。台湾总统蔡英文随后在总统府亲自召开记者会，宣布由前行政院长苏贞昌接任阁揆，带领新内阁团队。

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民进党去年11月24日九合一败选，赖清德第一时间在脸书宣布辞去行政院长，为败选负责，在蔡总统强力慰留下，赖清德虽仍留任，但辞意坚定。

赖清德今早召开临时院会，处理内阁总辞，他与阁员一一握手致意，互相打气。他表示，时间已到，是他负起政治责任的时候，希望后续政府能更战战兢兢回应人民期待，得到人民更多支持。

他又说，辞职是让总统蔡英文能大破大立、开创新局，他引用金庸武侠小说《神雕侠侣》中“今番良晤，豪兴不浅，他日江湖相逢，再当杯酒言欢，咱们就此别过”一句，期望与阁员有缘再相逢。

（中央社/明报综合）