12月增3.2%．大马机场全年客流量写新高 大马机场（AIRPORT）旗下机场网络（包括伊斯坦布尔比哈格克琴机场）2018年12月机场客流量按年增长3.2%至1204万7000人次，推动全年客流量增加4%至1亿3309万2000人次，创下历史之最。

（吉隆坡10日讯）在国内与国际旅客双双增长下，大马机场（AIRPORT,5014,主板交通物流组）旗下机场网络（包括伊斯坦布尔比哈格克琴机场）2018年12月机场客流量按年增长3.2%至1204万7000人次，推动全年客流量增加4%至1亿3309万2000人次，创下历史之最。

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大马机场发文告表示，去年12月国际旅客增加2.3%至584万4000人次，而国内旅客上扬4.1%至620万3000人次，推动全年国际和国内旅客量分别上扬5.9%和2.3%至6333万2000人次和6976万人次。

吉隆坡国际机场12月国际旅客减少1.8%至410万3000人次，国内旅客则起7.4%至155万9000人次，但其他国内机场国内和国际旅客量则分别走高10.4%和7.6%至77万2000人次和296万9000人次。

总结全年，国内机场接待的国际和国内旅客分别增加4.5%和0.4%，达到5166万和4737万3000人次，其中吉隆坡国际机场国际和国内旅客接待量分别起2.7%和1.7%至4358万和1637万9000人次，其他国内机场国际旅客接待量则起15.2%至808万人次，但国内旅客数量却减少0.2%至3099万4000人次。

伊斯坦布尔比哈格克琴机场去年12月国际旅客接待量起16.1%至96万9000人次，但国内旅客量则减少4.1%至167万5000人次，累积12个月国际和国内旅客接待量分别起12.9%和6.7%至1167万2000和2238万7000人次。

今年航空客流量料减

展望未来，大马机场说，国际航空运输协会（I A T A）预测2019年航空业客流量将减少，加上全球经济持续面对贸易壁垒挑战，促使国际货币基金组织（IMF）下砍全球经济增长，大马经济则有望增长4.9%。

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“布兰特原油价格走跌30%，今年也料持续处于低位，对航空旅游将是一大利多。但碍于宏观经济环境显著变化，客流量增长依旧脆弱。根据经济情况和航空公司机位数量，我们预期今年大马旅客接待量将增长4.9%，其中国际和国内旅客量分别走高2.4%和7.6%。”

伊斯坦布尔比哈格克琴机场今年旅客接待量则料起4.3%，当中国际与国内旅客将分别增长5.2%和3.8%。