汽车免税店业务亮眼．益联第三季净利飙750% 益联控股（ATLAN）受汽车和免税店业务表现亮眼推动，截至2018年11月30日止第三季净利由前期的161万令吉大起750.31%至1369万令吉。

（吉隆坡10日讯）益联控股（ATLAN,7048,主板消费产品服务组）受汽车和免税店业务表现亮眼推动，截至2018年11月30日止第三季净利由前期的161万令吉大起750.31%至1369万令吉。

广告

该公司累积首9个月净利，也由前期的2268万令吉走高50.43%至3411万8000令吉。

益联控股第三季营业额走扬15.76%至2亿1538万7000令吉，惟首9个月营业额却下滑7.77%至5亿5588万3000令吉。

派息10仙该公司也宣布每股派发10仙股息，除权日落在2月11日，享有日为2月13日。

益联控股在初步报告指出，尽管目前市场处于波动区间，惟集团持续专注于扩展市场占有率，并加强营运效率、关注成本，以维持竞争力，同时放眼在本财政年能够取得有利的表现。