国能旗下LSS项目．获MUFG1.44亿融资 国家能源（TENAGA）旗下第二个大型太阳能光伏发电厂（LSS）项目，获得大马三菱日联金融集团（MUFG）提供1亿4400万令吉融资。

（吉隆坡10日讯）国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）旗下第二个大型太阳能光伏发电厂（LSS）项目，获得大马三菱日联金融集团（MUFG）提供1亿4400万令吉融资。

广告

该公司发文告表示，大马MUFG将为项目提供1亿4400万令吉作为融资及营运资本。

国家能源在的竞标活动中取获能源委员会（EC）颁发，位于吉打州瓜拉姆拉大型太阳能光伏发电厂后，成立特别用途公司（SPV）——TNBBukit Selambau Solar（TBSS）与TBSS负责该项目。

国能与TBSS于2018年3月签署了该发电厂为期21年的购电协议（PPA），该项目预计2020年末季完工。

该发电厂的发电量为30兆瓦（MW），直流安装容量为45MWp。

国能位于雪兰莪州瓜拉冷岳的第一个大型太阳能光伏发电厂发电量为50兆瓦（MW），直流安装容量为78MWp。

国能将通过参与该些发电厂项目，致力推动大马再生能源增长。

广告

能源、技术、科学、气候变化与环境部部长杨美盈设下了再生能源发电率从目前2%提升至2030年的20%目标。