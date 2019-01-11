蒋盈：我想穿越回妈妈的童年（上） 从来没有想过，我的人生会和这些可怕的字眼关联。而遭遇这一切的，是我年近70的母亲。

（一）

脑出血，开颅手术，ICU。

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从来没有想过，我的人生会和这些可怕的字眼关联。而遭遇这一切的，是我年近70的母亲。

2018年底，随我在马来西亚常驻的母亲，遭遇了一次凶险的脑出血意外，经全力救治后化险为夷。我差点失去了她，大病初愈的她却对我说：谢谢女儿，我重生了。

妈妈6岁丧母，没有母爱、也没有童年的她，一直用厚重无私的爱滋养着我长大。到了颐养天年的年纪，妈妈还义无反顾地跟着我东奔西跑，帮我照看孩子。

谁言寸草心，报得三春晖？

我想穿越回妈妈的童年，带给她重生的记忆。我想抹去她的一切烦恼、悲伤和痛苦，从此生命里只有圆满和欢喜。

（二）

2018年11月24日，我终于说服了妈妈去医院。她近期一直头疼，连记性都变差了，但一直不愿意去医院，总说“查不出什么名堂的，忍一忍就好了”。妈妈和我一起在外常驻，我知道，她是怕我花钱。

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我搀扶着妈妈走出了家门，感觉她走路很慢、反应迟缓，好像一下子老了10岁，我暗暗心惊，开车的时候格外小心。我没有想到，这次医院之行，将成为我最凶险的一次求医经历。

上午9时许，我们抵达古晋专科医院，挂号时得知当天没有脑科医生出诊。我说不能等了，我要看急诊。急诊护士为妈妈测血压时，随口说了一句“今天周六，专科大夫上半天班”。我当即向护士查询了出诊情况，找到了一位心脏专科医生，然后搀扶着妈妈去挂号。

周六上午看病的人很多，感觉候诊的过程无比漫长。医生仔细询问了妈妈的情况，得知她头疼、四肢无力、反应缓慢，决定让她做一个脑部核磁共振。事后证明，这是一个非常正确的决定。

就在我挂号、检查、交费的过程中，妈妈的病情迅速恶化。她整个人都变得迷迷糊糊，无法回应我的询问。她走路东倒西歪，我必须要用力才能搀扶住她。她做核磁共振前已经神志不清，疑惑地看着刚换上的病号服，说“我今天怎么穿了这件衣服”。她笑着对我说，“你放学了啊？你爸下班了没？”。

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她不记得我已毕业工作多年，我爸早就退休了。我的心沉了下去，知道不好了。

（三）

核磁共振检查室内，看着妈妈被缓缓推进庞大冰冷的检查舱，单调刺耳的机械扫瞄声响起，我心痛不已。医生同意我留在舱边陪着妈妈，但没过多久就把我叫了出去。

医生脸色凝重，指着屏幕图像说，“MRI显示你母亲脑出血，要尽快做开颅手术，否则很危险。我们会紧急调派脑科医生来主刀，需要你授权同意手术”。我看到MRI图像上，妈妈的右脑有一片触目惊心的阴影。我快速坚定地回答，“我同意做手术，请找最好的医生。”

回答完后，我仿佛才回过神来，脑海里不停重复医生的话，“大脑右侧出血，深约16mm，挤压脑中轴向左侧偏移14mm，收入ICU，立刻动手术。”虽然对一些医疗术语还似懂非懂，但我明白，妈妈的情况已很危险，用命悬一线来形容也不为过。

担心、害怕、悔恨、焦灼，各种情绪交织如汹涌的潮水，在心里拍起惊涛骇浪。我没有时间去情绪化，我告诉自己要保持冷静和理智，用我所有力量、想尽一切办法，去救治我的妈妈。接下来的时间对我而言，一半是火焰、一半是海水。我仿佛化身为冷静克制的机器人，打电话找人帮忙、陈述病情、办入院

手续、填各种表格、缴费，甚至查了银行卡余额。然而在打电话或办手续的间歇，我控制不住地掉泪，然后赶紧擦干泪继续忙碌。妈妈时而清醒时而迷糊，问我怎么哭了，又问是不是可以回家了。我擦干泪说，没事的妈，医生要你住院观察一下。

护士推来了轮椅，把妈妈送进了重症监护室。（文／中国驻古晋总领事馆领事蒋盈）