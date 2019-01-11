NBA全明星第二轮票选‧詹皇继续领跑 詹姆斯曾14次入选全明星阵容，3次获得全明星赛最有价值球员称号。

洛杉矶湖人的詹姆斯依旧是到目前为止西部联盟的“票王”，他的得票是277万9812票。（图：法新社）

（华盛顿11日讯）NBA10日公布了今年全明星赛的第二轮票选结果，“詹皇”勒布朗詹姆斯继续领跑。

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洛杉矶湖人的詹姆斯依旧是到目前为止西部联盟的“票王”，他的得票是277万9812票。密尔瓦基公鹿的安特托昆博仍然保持东部联盟得票第一的位置，他有267万816票进账。

詹姆斯曾14次入选全明星阵容，3次获得全明星赛最有价值球员称号。在西部，目前前场位置上得票排在詹姆斯之后的是19岁的达拉斯独行侠新秀东契奇，他获得了222万77票。值得注意的是，雷霆的乔治在第二轮投票反超金州勇士球星杜兰特，上升至西部前场球员中的第三位，获得185万9216票。

西部后场领先的前两位球员依旧是勇士的柯里和木狼的罗斯，两人的得票分别为209万4158票和198万6840票。

在东部前场阵容中，紧随安特托昆博的分别是多伦多暴龙的里奥纳德和费城76人的恩比德。而后卫球星中领跑的依旧是波士顿塞尔蒂人的奥尔温和热火的韦德。

第68届全明星赛将于2月17日在夏洛特进行，球迷投票的截止日期是1月21日。在全明星票选中，球迷投票的比重占50%，现役球员和媒体评审团的投票各占25%，最终产生东、西部首发球员共10名。

1月24日，NBA将公布全明星赛首发阵容和东、西部全明星队队长的名单，替补阵容名单则将在之后一周公布。（新华社）