砂盟宣传犀鸟标志 . 今起全砂走透透 （古晋11日讯）砂政党联盟（GPS）在土保党总部推展砂盟标志及歌曲后，从今日开始至18日展开全砂宣传活动，跨越19个省镇，为1月19日的推展礼造势。

（古晋11日讯）砂政党联盟（GPS）在土保党总部推展砂盟标志及歌曲后，从今日开始至18日展开全砂宣传活动，跨越19个省镇，为1月19日的推展礼造势。

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砂政党联盟自2018年11月19日获批准证书后，4个成员党，即土保党、人联党、人民党及民进党，约60名青年团及妇女组等积极投入筹备工作，以策划一系列造势行程。

逾12名来自各语文报的记者与摄记参加这项为期8天的宣传造势活动，首站抵达老越后马不停蹄到林梦、美里、民都鲁、沐胶、实兰沟、诗巫、加帛、泗里街、木中、斯里阿曼、巴莱林吟、西连、新生村、石隆门、伦乐、石角、砂隆再也及三马拉汉进行造势与集会活动。

移交新标志给成员党

期间，砂政党联盟全砂走透透团队除了集会与宣传，也将移交砂盟标志给各成员党支、区部。

新标志以“S“字型犀鸟为设计，意指砂拉越（Sarawak），设计以3种颜色，即黑、红及白为主。黑色象征联盟所捍卫的目标核心，红色象征宪法主权，而白色则象征法律的公平及公正。

砂政党联盟将于本月19日（星期六）在古晋砂团结室内体育馆举行盛大的推展礼。

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（新闻来源：砂拉越星洲日报）