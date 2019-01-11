穆迪：SST取代GST．大马财政迎挑战 穆迪（Moody's）认为，大马取消消费税及以销售服务税取代，将增加政府财政上的挑战。

（吉隆坡10日讯）国际评估机构-穆迪（Moody's）认为，大马取消消费税及以销售服务税取代，将增加政府财政上的挑战。

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该机构主权风险集团副总裁兼高级分析员阿鲁斯卡沙指出，取消消费税及推行较狭窄的销售服务税，将缩减政府的税务基础。

阿努丝卡沙在配合推出穆迪报告-“主权亚太2019年展望”的一项媒体网络直播中指出，一般而言，政府专注在支持成长及较贫穷家庭收入，为财政巩固步伐比预计更为缓慢的背后原因。

她指出，若是政府优先注重经济成长及进一步为低收入家庭提供援助，大马的财政能力将会转弱。

同时，该份刚出炉的报告强调，商品出口国将受中国比预期更严重的成长放缓影响，主要是它们的出口需求减少或是较低的商品价格。

该机构不预期中国成长放缓，将严重地影响对商品及其他原料的需求，因中国可能增加基建开销，特别是政府当局放眼应付贸易震荡。

穆迪预测2019年的亚太新兴及先锋市场经济的国内生产总值成长中值分别为5.5%及5.2%，先进经济体的经济成长则可能放缓至2.5%。

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该报告指出，经济放缓是与全球贸易一致，惟货币政策及国内基本因素将持续具支持力。