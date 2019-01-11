横行根登区 干案留粪便·3男女爆窃党全落网 警方今日破获由2名印裔男子及1名印尼女郎组成的爆窃匪党，他们本月初开始横行雪州根登区公主城，干案后还在屋内留下粪便，闹得当地人心惶惶。

（雪兰莪．八打灵再也10日讯）警方今日破获由2名印裔男子及1名印尼女郎组成的爆窃匪党，他们本月初开始横行雪州根登区公主城，干案后还在屋内留下粪便，闹得当地人心惶惶。

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鹅唛警区主任三苏助理总监说，上述3名男女嫌犯，今日凌晨约1时，先后在万挠及士拉央区落网，年龄介于34至37岁之间。

三苏说，匪党以1名印裔穆斯林男子为首，此人有12项犯罪前科，为吸毒者，分别涉及毒品案及其它罪案，去年7月才服完刑出狱。

他说，警方在系列行动中，也起获一些赃物及匪党使用的1辆德士车；警方查悉，该匪党一般上于凌晨时间干案。

警方起获赃物和匪车

“嫌犯使用镙丝起子撬开目标排屋住家的窗口，潜入屋偷窃，得逞后，会在屋内遗下一堆粪便。”

他说，嫌犯被查悉以50至100令吉的代价，脱手偷到的赃物，使用的德士车，被查悉是租赁的。

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他说，3名嫌犯被警方延扣至本月16日，进行深入调查，初步调查，怀疑3人在公主城涉及至少3宗破门行窃案。