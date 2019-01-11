大摩下调3大银行股评级 摩根士丹利（Morgan Stanley）下调大马3大银行股的评级。

（吉隆坡10日讯）摩根士丹利（Morgan Stanley）下调大马3大银行股的评级。

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根据彭博社报道，摩根士丹利分析员NickLord将马来亚银行（MAYBANK,1155,主板金融服务组）的评级由“加码”下修至“中立”（equal weight），目标价从10令吉30仙，调低至9令吉70仙，比该股昨日闭市价高2.4%，马银行的平均目标价为10令吉35仙。

此外，大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）和联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）的评级也从“中立”下修至“减码”。

大众银行的目标价自21令吉90仙，微降至21令吉80仙，比该股昨日闭市价低12%。分析员对大众银行的平均目标价为25令吉27仙。

联昌集团的目标价则为5令吉70仙。

今日闭市时，马银行跌2仙至9令吉45仙，大众银行升12仙至24令吉80仙以及联昌集团平盘报5令吉65仙。