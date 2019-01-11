周秀洋·没有烟抽的日子 我父亲也曾经是烟瘾很重的烟民，抽了几十年的香烟，但在十几年前，为了到砂拉越出席儿子的毕业典礼，父亲嫌麻烦决心要戒烟，从那时候起，就再也没看他碰过一支烟。

我中学时期的偶像，张雨生，有首歌名叫《没有烟抽的日子》，后来才知道，原来这首歌的作词人是学运领袖王丹，当年以“星子”的笔名发布的新诗。王丹接受访问时曾说，当时少年不识愁滋味，没有愁也装作愁来，而写这首诗时，是他烟抽得最凶的时候，但后来也应验了新诗里的，没有烟抽的日子。

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这首歌近日来也不断浮现在我的脑海，想来国内不少烟民也都在感叹着“没有烟抽的日子”。从今年开始，所有的餐饮店都要全面禁烟了！想来，依然还有很多业者和烟民仍不习惯这个改变，但身为非烟民的我却非常欢迎这项措施，至少，今后我在外头用餐时，不会因为邻座食客突然想来一支饭后烟，悠哉游哉的吞云吐雾起来，而我只好匆匆忙忙的把食物塞进肚子里赶紧离开现场。

其实，早在2017年开始，我国已经在公共场合禁烟，如今进一步扩大到食肆。有时候，我忍不住想，当我们搭乘飞机时不也好几个小时都处于“禁烟状态”吗？我们在电影院里看戏时不也至少两个小时，烟民都得禁烟吗？为什么吃个饭，短则半小时长则一个多小时，就一定要抽烟呢？是因为“饭后一支烟，快乐似神仙”这句话吗？可我上网找了一找，才知道原来饭后一支烟，可比平常抽10支烟的中毒量来得更大！饭后吸烟还会促使胆汁分泌增多，诱发胆汁性胃炎，并使到胰蛋白酶的分泌受到抑制，妨碍食物消化！这样说来，吃了东西之后反而更不应该抽烟啊，食肆禁烟不就更理所应当了吗？

当然，有人认为我们应该尊重烟民抽烟的权利，确实，这是个人选择，但，非烟民也一样希望可以得到同样的尊重啊！烟民认为的“香”，在非烟民闻起来可就是“臭”了啊！或许，我国政府可以仿效外国，在特定的地点设立一个亭子，想要抽烟的人往里头一站，任凭你怎么抽都不会有人说话，至于不抽烟的人那就别自找麻烦的往前凑了！也希望所有烟民都是有公德心的好公民，让烟蒂呆在它该呆的地方而不是地上，要真没有适合丢弃烟蒂的地方，何不弄熄了带回家再丢呢？最怕遇到那种躲在厕所这种封闭式空间抽烟的烟民，进去方便一下，出来全身上下包括头发都会有股烟味儿，这对鼻子敏感的人可真的不好受啊！

我父亲也曾经是烟瘾很重的烟民，抽了几十年的香烟，但在十几年前，为了到砂拉越出席儿子的毕业典礼，父亲嫌麻烦决心要戒烟，从那时候起，就再也没看他碰过一支烟。要在哪里抽烟，什么时候抽烟，要抽多少支烟，这应该都是可以控制的吧？当然，我是非烟民，无法理解和体会那种抽烟的快感，还有抽烟与灵感或解压之间的关系，但一切都在人为，不是吗？