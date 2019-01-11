小摩：今年料19新兴国升息．仅大马利率不变 摩根大通分析师预测，今年升息的新兴市场国家将是自金融危机爆发前的高点2006年以来最高水平，而马来西亚是唯一保持利率不变的主要新兴市场。

（伦敦10日路透电）摩根大通分析师预测，今年升息的新兴市场国家将是自金融危机爆发前的高点2006年以来最高水平，而马来西亚是唯一保持利率不变的主要新兴市场。

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该行的一份演示文档显示，今年其追踪的24个新兴市场经济体中有19个可能升息。只有一个国家——马来西亚，可能维持利率不变，而尼日利亚、印度、中国和土耳其则可能降息。

这个名单并不详尽，举例来说，当中没有包括阿根廷等国家。去年阿根廷汇率崩溃，中行将利率上调逾一倍至惊人的60%。

发表简报的摩根大通全球研究主管张愉珍表示，如果美国联邦储备理事会（美联储/FED）将升息次数压到最低，预期中的新兴市场升息步伐可能会较慢。但是趋势仍是向上，呈现出新兴市场过去12个月来的方向扭转。

2015到2018年初期间，从巴西、俄罗斯，到亚美尼亚以及赞比亚，大大小小的发展中国家相继调降利率，推动借款成本下滑，基金经理获利飙升。

不过从2018年2月起，美元反弹及美国借款成本上升，重创新兴市场国家货币，特别是阿根廷和土耳其，促使新兴市场中行转而升息。

结果是在4月之后，新兴市场中行中，升息的家数连续8个月超过降息家数，创下2011年中期以来最长时间。

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张愉珍的简报显示，今年新兴市场平均利率将从目前的约4.7%上升至略高于5%。

不过，摩根大通预计新兴市场本币债券的表现将远远好于去年。该行预计该资产类别的回报率略超过6%，而去年实际上亏损6%。

摩根大通还预期，以美元计价的新兴市场债券将上涨2.2%，2018年则是下跌4.3%。