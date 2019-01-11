傅文耀·租客和房东之间的纠纷 亚航掌舵人丹斯里东尼费南达斯近日又对大马机场（MAHB）开炮，在推特上发文指责，吉隆坡第二国际机场出现蜂窝，而机场公司没有做出任何反应，危害飞行安全。

亚航掌舵人丹斯里东尼费南达斯近日又对大马机场（MAHB）开炮，在推特上发文指责，吉隆坡第二国际机场出现蜂窝，而机场公司没有做出任何反应，危害飞行安全。

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机场公司随即对外发言说，那不是蜂窝，而是单纯雨后蜜蜂聚集在一起正常现象，基于安全考量，驱散蜂群工作只会在晚上进行作业。

亚航和机场的龃龉，这并非新鲜事，早前机场也发生好几宗卫生事件，也被东尼费南达斯大作文章，他调侃大马机场可以推出动物园观光或蜂蜜产品。

亚航是在大马发迹的，亚航的出现改变了大马人旅游习惯。以前在小而美廉价航空终站（LCCT），由于营运成本低，该公司能以更便宜机票价格在市场竞争。

大马机场几乎垄断国内所有机场经营，但是其服务一直为人诟病，无论是卫生情况或航站的设计都一直被广大旅客投诉。单单乘客必须走一大段路，才能抵达侯机室这一点，就证明该设施在设计时，忽略了乘客体验这件事情。

亚航和机场之间的纠纷，并不是一件小事，旅游业是大马重要收入之一，负责把人接进来的亚航，如果因为机场表现不佳，让游客一落地就面对糟糕的体验，这将让影响游客再度来马的体验。

是的没错，作为服务各家航空公司的大马机场，该公司的角色就是那么重要。但是这位“房东”确实有待改善。

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邻国樟宜机场表现之优越，已经成为新加坡旅游景点之一，外国人士对该机场都赞不绝口。

亚航心里苦，也对大家说了，但是大马机场会因此大大提升其服务吗？大马机场每一年都在赚大钱，但资本开销却追不上乘客量增长，连带影响了机场的服务素质。

只不过，亚航不断对外放话，抨击大马机场服务不佳，这有助于后者把解决问题吗？无论亚航多么不满意机场服务也好，现实是残酷的，经济前景不佳，短期内政府也不会兴建第三机场，因此最终该公司还是得面对大马机场这位房东。

亚航在国外也拥有众多业务，难道他们在国外机场完全不会面对问题吗？只所谓强龙不敌地头蛇，亚航在国外面对种种问题，也不会对媒体大肆渲染当地机场问题，反而只会对国内大马机场态度强势，这显然有点双重标准。

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大马机场和亚航这一出“房客大战房东”戏码，宜早点落幕，如让事情持续发展下去，轻则影响国家形象，大则影响旅游业发展。

亚航领军者东尼费南达斯是媒体宠儿，他十分善于面对媒体，使得舆论明显导向亚航。只是，若从更大格局来看，两造的纠纷继续升级，相信没有一方胜利者，甚至会影响广大消费者。