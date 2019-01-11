星观点．调整水费须从长计议 各州政府面对不同情况，惟在作出决定之前，应该考量目前的经济状况，以及中下阶层承受的生活压力，避免加重人民负担。

据报道，配合政府重组水供服务领域，全国的水费或在今年分阶段调涨。目前，多个州属已证实收到来自水务、土地及天然资源部的涨价建议，预料新收费率将从4月开始分阶段开跑。举凡收费调涨都不会受市民欢迎，尤其目前经济低迷、物价高企，中下阶层生活负担沉重，州政府在调整水费一事上，须顾及民间困境。

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政府提出调整水费，也并非毫无理由，诚如水务、土地及天然资源部长希维尔所言，调涨这项天然资源的收费是有必要的，以维护消费者的利益，让他们获得良好品质的食水，以及确保该工业的服务获得保障。

据悉，部份州政府已确定会调高水费，有的则还未拍板。槟州首席部长曹观友披露，槟州肯定会调整水费，涨幅可能是十多或二十多巴仙。霹雳州务大臣阿末法依沙表明，霹州的水费必定会调涨，但不会在短期内进行。森州、马六甲和吉打州仍未作出决定，需进行探讨。至于柔佛州则因为在2015年已经调涨水费，而且水费高过其他州属，所以此次无意跟进调高水费。

各州政府面对不同情况，惟在作出决定之前，应该考量目前的经济状况，以及中下阶层承受的生活压力，避免加重人民负担。虽然水费占生活费用的比重不大，但对低收入阶层而言，终究是个负担。倘若州政府确定调高水费，就须相应地保障水供的效率，不但要确保水的品质与安全，也要解决断水的问题。

必须强调的是，干净与安全的水供是现代人生活的必需品，政府必须确保人民能以合理的价格获得水供。与此同时，政府与水供公司应加快步伐，尽速改善无效益水的问题，以提高水供服务的效率，避免成本飙高推动水费上涨。我国的无效益水问题向来严重，全国无收益水达35%，而一些州属的情况更为恶劣，例如玻璃市的无效益水高达76%，吉兰丹则达67%。

水是重要的天然资源，须受到善用，不该浪费。政府在考量调整水费之余，亦应展开宣导工作，教育民众珍惜水资源，节约用水。