棕油理事会：选择性批评．世卫报告存偏见 大马棕油理事会（MPOC）驳斥世界卫生组织指控棕油业者采取和烟草和酒精行业相同的策略，来影响棕榈油产品对健康影响的研究报告。

（吉隆坡10日讯）大马棕油理事会（MPOC）驳斥世界卫生组织指控棕油业者采取和烟草和酒精行业相同的策略，来影响棕榈油产品对健康影响的研究报告。

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大马棕油理事会首席执行员拿督卡利亚纳今日发表文告指出，世界卫生组织所发表的报告存有很大偏见，有关报告的的编辑没有使用平衡的报道，导致有关研究在学术界引起不确定性。

他指出，世界卫生组织所发表的文章声称，他们找到了9份关于棕油的研究论文；然而，9份研究论文当中，有其中4篇是由大马棕油理事会所撰写。

他说：“联合国儿童基金会和英国学术界的作者，使用只对他们有益的事来对棕油做出批评，以创造轰动效应。”

他补充，棕油已被确认是一项安全的食品，且被全球数千万的人所食用，而世界卫生组织作为一个最受尊敬的实体，竟然允许自己成为被操纵的工具对棕油制造破坏。

卡利亚纳表示，80年代时期，棕油被指含有较高的脂肪含量，是导致心脏病风险的原因，迫使棕油业者进行全球性的研究以找出真相，而这项指控也不断成为反棕油人士攻击的目标。

安全使用棕油对心脏无害

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然而，全球150份健康期刊和营养科学报告针对棕油的研究结果已经证明，在建议的摄入水平下使用棕油对心脏无害。

卡利亚纳批评，世界卫生组织作者所发表的报告故意忽略这项著名期刊上发表的文章，反而选择适合自己利益的信息来证明他们的假设。

卡利亚纳指出，研究已经证明棕油不是导致心脏病风险的主要原因，因此世卫组织和反棕油文章的撰写人有必要提供证据支持他们的主张；同时，大马棕油理事会也将向世界卫生组织总干事提供公认的科学答案，以证明棕油是对健康无害的食品。