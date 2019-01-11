杨幂离婚后首剧？爆新戏合体“地下情人”胡歌 杨幂离婚后经过多日神隐，渐渐复工，近日她被爆出即将接拍新戏《九州斛珠夫人》，男主角更是曾经与她传出绯闻的胡歌，当时两人在2009年播出的《仙剑奇侠传3》里成为荧幕情侣，戏外更传出3年的“地下情”，事隔10年男神与女神的再次合体，引起网民的热烈讨论。

（图：微博）

（中国11日讯）杨幂离婚后经过多日神隐，渐渐复工，近日她被爆出即将接拍新戏《九州斛珠夫人》，男主角更是曾经与她传出绯闻的胡歌，当时两人在2009年播出的《仙剑奇侠传3》里成为荧幕情侣，戏外更传出3年的“地下情”，事隔10年男神与女神的再次合体，引起网民的热烈讨论。

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网民看到爆料消息，轮番回应“如果是真的就心疼胡歌，预感一大波绯闻即将来临”，有人认为是CP粉的福音，“也是活久见，估计是某些CP粉心中的意难平”，还有网民想起杨幂和胡歌曾传绯闻，留言调侃：“她原谅了爱情？”

虽然爆料者强调消息绝对可靠，而目前双方也都尚未回复，不过粉丝却纷纷急得跳出来帮偶像否认，表示杨幂现在正在拍电影《刺杀小说家》，目前根本没时间接拍新戏，直呼这个爆料是“假的”，而胡歌粉丝也提出证据，表示胡歌正在演话剧《如梦之梦》，且要到11时40分才结束，与爆料的时间完全不符合，打脸消息的可信度。