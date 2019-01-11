温思拯．何为言论自由？ 社交平台给每个人一个发表言论的空间和一张向世界发声的口，但这个开放的平台也很容易被滥用，同时为极端的言行提供了便利。

近来频频传出“祸从口出”的新闻。辱骂售卖啤酒女的艾迪，因在社交媒体留下煽动性言论而被本田开除的Caryn和对国家元首发表不敬评论的Eric都因为自己的言论而成为了网民的公敌。

广告

社交平台给每个人一个发表言论的空间和一张向世界发声的口，但这个开放的平台也很容易被滥用，同时为极端的言行提供了便利。我们有权力发言但我们的言论同时也被大众审核和批判。因此，这张便利的口也成为了一种新的危机。

脸书（Facebook）在马来西亚的渗透率超过50%，给使用者提供一个分享的平台，促进交流，拉近关系。这弹指之间的方便赋予使用者基本的言论自由（Freedom ofSpeech），可惜的是这样的便利常被扭曲和误用而变成制造仇恨和纷争的平台。

依据《世界人权宣言》的第19条指“人人都有注重及发表自由权”，人人都打着言论自由的口号随意的发表自我的看法。但单方面自我的看法和不负责的言论不是自由，而是自私。言论自由是公民按照自己的意愿自由地发表言论以及听取他人陈述意见的基本权利，但要保证被议人的人身权利和人格尊严。但往往人们只按照自己的意愿自由地发表言论而忽略了被议人的人权和人格尊严。

言论自由和社会发展与人类文明（人权）是息息相关的，但不受限制的自由也是摧毁社会和睦团结和造成冲突的根源。当个人的自由被绝对化高举时，那群体自由（Collective Freedom）的权益就会被剥削。所以当我们运用我们被赋予的自由时，我们对个人和对社会有应该要负起的责任。

好比当一个人大言不惭时，他不负责任的言行就会给别人的内心和情感带来伤害。因此，他的言论自由侵犯到被人的权益而使到别人不自由时，这不是真正的言论自由。

此外，艾迪和C a r y n言论的自由使到他们被公司开除和成为社交平台的公敌，这样任意和不负责任的言论自由使到他们被约束，比之前发言前更不自由。这样反和性的自由（The Paradox of Freedom）是当事人没有意识到的。

广告

故此，他们在没有任何约束和控制意志上的自由让他们陷入不自由中。

舌头在身体里是最小的，它可以说鼓励人的话，造就一个人，却也能说大话，使一个人跌倒受伤害。虽然舌头软软的，但它的杀伤力却大过于拳头。所以诗人说“智慧的言语使人增长学问，良言如同蜂蜜使人心里觉得甘甜”，但恶言如数带回，说者自受自污。因此诗人也说“多言多语难免有过，禁止嘴唇说大话的人是有智慧的”。

言论自由不是无拘无束的发表自我的看法，因为“一言兴邦，一言丧邦”。虽然我们不是达官显要，但我们的言行与社会和文明的发展一脉相连。在这个网络普及，咨询真假难分，发言极其方便的时代，我们更应该小心谨慎，以免成为社交媒体的霸凌者和受害者。煽动和争执的起源只需几句任意的话，但事后几百句良言也难一求复合。所以我们要管好自己的舌头，做个负责任的社交媒体使用者。