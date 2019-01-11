郑丁贤．原住民也可以做主角
有没有人问过半岛原住民？或许，上万年前，他们就已经在这里生根。如果争论谁是主人，有哪一个族群比得上原住民？
金马仑高原补选，对多数人都没什么特别意义，除了原住民（orang asli）。
人们不断扰攘谁是这个国家的主人，说本身族群在这里有数百或上千年的历史。
有没有人问过半岛原住民？或许，上万年前，他们就已经在这里生根。如果争论谁是主人，有哪一个族群比得上原住民？
只是，半岛原住民人口太少，大概只占全国人口的0.5%，数目微不足道。没有数量，也没有政治和经济实力；因此，不管他们的历史多么悠久，也被当成透明。
但是，金马仑高原的选民，超过20%是原住民，正确比率是21.56%，其中大部份是semai族。
过去的选举，原住民都是配角，甚至是跑龙套的角色。即使在金马仑高原这个原住民集中的选区，也没有原住民上阵的机会。
不仅如此，他们也被认为很容易被收买。只要给予一些好处，选票就双手奉上。
这一次的补选，就是因为法庭裁定原任议员西华拉兹贿赂原住民，导致选举无效，而进行补选。
原住民的天真和善良，就是周而复始的被利用。不管金马仑高原的旅游业和农业带来多么大的变化，制造了多少财富，原住民的生活还是一样。
而不管政党和政客在选举时许下多少诺言，要为原住民带来多大改变，然而，选后情况依然，Semai人始终在山林里和市镇边缘求存。
这一次，希盟的内定候选人马诺哈兰，发表了Kuih（糕点）论，反映了高傲的种族心态。
针对国阵可能派出一名原住民候选人参选，他回应说：“马来人不会投票给原住民，他们甚至不会向原住民买kuih，华人和印度人也不会投票给原住民。”
老天，原住民犯了什么原罪，不堪到其它族群都不会投票给他们？而希盟自认它和国阵不同，何以种族言论依然嚣张？
而他也强调，原住民必须依赖联邦政府的帮助，这和华人及中产印度人不相同。
这是否可以解释说，华人和中产印度人有政治原则和理念，而原住民只在乎得到政府提供的好处！
马诺哈兰后来为他的言论道歉，但是，他又如何弥补对原住民的鄙视？
国阵派出原住民候选人，或有它的策略考量，然而，站在多元主义，让不同族群都有参与政治的基础上，这是一个正确的做法。
至于希盟，如果它坚持派出同样的候选人，那么，它失去了一个证明本身是一个多元族群、平等包容的政治组织的机会。
在现有的国会下议院议员之中，没有一个半岛原住民的代表。原住民作为大马的其中一个族群，而且是历史最悠久，和这片土地最融合的族群，希盟应该提供原住民一个担任主角的机会。
在这片土地，我们不需要主人，但是，我们需要主角。每一个族群，包括原住民，都可以是国家的主角。
文章来源：
星洲日报/非常常识·作者：郑丁贤·《星洲日报》副执行总编辑·2019.01.11
郑丁贤．原住民也可以做主角
金马仑高原补选，对多数人都没什么特别意义，除了原住民（orang asli）。
人们不断扰攘谁是这个国家的主人，说本身族群在这里有数百或上千年的历史。
有没有人问过半岛原住民？或许，上万年前，他们就已经在这里生根。如果争论谁是主人，有哪一个族群比得上原住民？
只是，半岛原住民人口太少，大概只占全国人口的0.5%，数目微不足道。没有数量，也没有政治和经济实力；因此，不管他们的历史多么悠久，也被当成透明。
但是，金马仑高原的选民，超过20%是原住民，正确比率是21.56%，其中大部份是semai族。
过去的选举，原住民都是配角，甚至是跑龙套的角色。即使在金马仑高原这个原住民集中的选区，也没有原住民上阵的机会。
不仅如此，他们也被认为很容易被收买。只要给予一些好处，选票就双手奉上。
这一次的补选，就是因为法庭裁定原任议员西华拉兹贿赂原住民，导致选举无效，而进行补选。
原住民的天真和善良，就是周而复始的被利用。不管金马仑高原的旅游业和农业带来多么大的变化，制造了多少财富，原住民的生活还是一样。
而不管政党和政客在选举时许下多少诺言，要为原住民带来多大改变，然而，选后情况依然，Semai人始终在山林里和市镇边缘求存。
这一次，希盟的内定候选人马诺哈兰，发表了Kuih（糕点）论，反映了高傲的种族心态。
针对国阵可能派出一名原住民候选人参选，他回应说：“马来人不会投票给原住民，他们甚至不会向原住民买kuih，华人和印度人也不会投票给原住民。”
老天，原住民犯了什么原罪，不堪到其它族群都不会投票给他们？而希盟自认它和国阵不同，何以种族言论依然嚣张？
而他也强调，原住民必须依赖联邦政府的帮助，这和华人及中产印度人不相同。
这是否可以解释说，华人和中产印度人有政治原则和理念，而原住民只在乎得到政府提供的好处！
马诺哈兰后来为他的言论道歉，但是，他又如何弥补对原住民的鄙视？
国阵派出原住民候选人，或有它的策略考量，然而，站在多元主义，让不同族群都有参与政治的基础上，这是一个正确的做法。
至于希盟，如果它坚持派出同样的候选人，那么，它失去了一个证明本身是一个多元族群、平等包容的政治组织的机会。
在现有的国会下议院议员之中，没有一个半岛原住民的代表。原住民作为大马的其中一个族群，而且是历史最悠久，和这片土地最融合的族群，希盟应该提供原住民一个担任主角的机会。
在这片土地，我们不需要主人，但是，我们需要主角。每一个族群，包括原住民，都可以是国家的主角。
文章来源：星洲日报/非常常识·作者：郑丁贤·《星洲日报》副执行总编辑·2019.01.11