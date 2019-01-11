巴生逐步落实屋前收垃圾·居民促派统一垃圾桶 随着巴生市议会今年起逐步落实垃圾桶“屋后换屋前”措施，好让13至16吨重的垃圾车无需开入窄小的后巷收垃圾而辗坏道路，有巴生南德园和巴生园的居民希望，当局能效法班达马兰新村和永安镇商业区，免费提供统一美观的垃圾桶给居民方便使用。

市民和商家目前使用的垃圾桶形形色色，有些则已残旧，所以希望能配合收垃圾新措施，获得免费垃圾桶。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生10日讯）随着巴生市议会今年起逐步落实垃圾桶“屋后换屋前”措施，好让13至16吨重的垃圾车无需开入窄小的后巷收垃圾而辗坏道路，有巴生南德园和巴生园的居民希望，当局能效法班达马兰新村和永安镇商业区，免费提供统一美观的垃圾桶给居民方便使用。

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根据市议会环境服务组早前向受影响居民发出的通告，从本月1日起，负责收垃圾的达鲁益山集团（KDEB）将更改收集垃圾地点，从过去的屋后移至屋前，居民受促配合。

陈秀溪：统一垃圾桶美化市容

南德园居民陈秀溪表示，不反对在屋前收垃圾的新措施，但希望市议会能免费提供统一美观的垃圾桶，以便居民目前使用形形色色、新旧交错的垃圾桶放置屋前后，不会有碍市容。

他指出，既然市议会要求居民配合，把垃圾桶放在屋前，市议会或达鲁益山集团是否能如同班达马兰新村或永安镇商业区般，逐步对落实地区的居民提供免费垃圾桶，因这是居民迫切需要的，也能使得市容环境呈现整齐美观。

潘国全：居协未获市会公函

巴生园居协主席潘国全指出，居协迄今没接获市议会发出更改收垃圾地点的公函，而是在接获居民投诉后才得悉此事，他透露曾就此事向市议员反映。

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“我们认同后巷收垃圾是会受到一些阻碍，毕竟新花园区的垃圾都在屋前收了，只有旧区的还是在后巷收。”



居民希望能获得统一美观的免费垃圾桶，以呈现整齐干净的市容。（图：星洲日报）

陈如坚：垃圾桶开支或纳入预算

巴生市议员陈如坚回应时指出，或探讨效仿雪州其他地方政府，把免费派发垃圾桶的预算开支，纳入达鲁益山集团或县市议会的常年财政预算，例如沙亚南市政厅免费提供垃圾桶给市民的做法。

他证实巴生市议会不因目前落实屋前收垃圾的措施，而向市民免费分发垃圾桶，至于班达马兰新村村民早前获得免费垃圾桶，则来自于2年前的州政府拨款。

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盼每年分阶段派发

陈如坚披露，会在来临的市议会常月会议上，向美化小组提出要求，看市议会是否能与州政府子公司达鲁益山集团达成免费分发垃圾桶的共识，盼能每年分阶段派发。

他说，去年分发的免费垃圾桶，每名市议员平均获分配80至120个给本身负责的范围。

他当时负责双溪槟榔区，优先分发给商家和学校等社区组织，住宅则没有，因去年获分配的垃圾桶较大，适合给商业用户。

“我今年负责19区（Kawasan19）和中路园一带，我会在市议会会议上提出分发免费垃圾桶的要求，看能否安排每半年或每年分发，将其纳入达鲁益山集团或巴生市议会的常年预算，或探讨达鲁益山与地方政府的‘一对一’落实制度，这些仍需从长计议。”

他强调，拿过垃圾桶的住户和商家，不能再领取新的垃圾桶，希望在目前未有新垃圾桶的阶段，居民能响应新的收垃圾措施，主动把垃圾桶放在屋前，方便清道夫收垃圾。



基于后巷窄小，无法负荷重型垃圾车的重压，巴生的后巷收垃圾将逐步成为一道“历史”。（图：星洲日报）

逐步扩大屋前收垃圾措施

根据市议会逐步落实的“屋后换屋前”收垃圾进程表，本月1日率先开始的地区有陈如坚负责的巴生东南园（Taman TimurSelatan）和中路南园（MeruSelatan），以及市议员伍醒罱负责的兰花园（Rashna）。

陈如坚负责的地区，尚有2月1日开始的茉莉花园（TmnBunga Melor）、圣淘沙花园和巴生园；以及3月1日开始的槟榔园（Tmn Pinang）、斯里槟榔花园、哈芝依斯迈花园和武吉大山脚（Bukit Mertajam）花园。

市议会改变收垃圾方式，是因后巷路段窄小，无法承受垃圾车的重压，造成道路及沟渠损坏，何况后巷过去的设计，并非供重型车辆使用，因此改换至屋前收垃圾乃当前趋势。

据了解，该措施先从巴生南区开始，逐步扩大至北区，收到通知信的居民都必须给予配合，把在后巷的垃圾桶移至屋前。