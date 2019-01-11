疑遭保姆虐打男婴脑死．家长不愿放弃救治 疑遭保姆虐打入院的9个月大男婴脑死，唯家长不愿放弃救治的希望。

男婴全身插满管子，昏迷不醒，母亲心痛得守护在侧寸步不离。（图：星洲日报）

（砂拉越．诗巫10日讯）疑遭保姆虐打入院的9个月大男婴脑死，唯家长不愿放弃救治的希望。

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男童的父亲阿兹曼（43岁）今日在病房外接受本报记者询问时透露，医生宣布其子哈力斯已脑死。

他说，事发当天（7日）中午，妻子通知他儿子出事后，他马上赶到柏迈再也，抵达时儿子已没有知觉。

“至今已第4天，哈力斯一直昏迷，完全没有反应。虽然医生告诉我们孩子已脑死，但我们坚决不要放弃，仍在等奇迹。”

阿兹曼说，若他与太太同意放弃，院方将撤走所有仪器，但他们希望有奇迹出现，也希望能多看孩子几眼。

阿兹曼和亲友们时刻祈祷，希望上苍保佑哈力斯能渡过难关，快快醒过来。

为了日夜照顾哈力斯，阿兹曼夫妇从事发第2天开始请假。这几天，来自玛都、伊干等地区亲友络绎不绝地到医院探望哈力斯，不少阿兹曼夫妇的同事前来慰问，替他们打气。

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阿兹曼和妻子育有3名孩子，分别是8及5岁的女儿及9个月大的哈力斯。

夫妻俩都是中学教师。阿兹曼住在8哩甘榜斯迪雅，他们和女嫌犯（39岁）不熟，在朋友介绍下于去年8月才把小儿托给嫌犯照顾。

阿兹曼说，女嫌犯看似正常，没有想到会发生这样的悲剧。现今他不对此事做任何评论，一切交给警方调查。

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