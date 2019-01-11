沙亚南市长阿末调职·晋升土地矿物局总监 布城的政府部门出现人事调动出现一发牵动全身的效用，雪州政府掌舵人将陆续出现调职现象，率先受影响的是沙亚南市长拿督阿末扎哈林，被晋升为土地及矿物局总监。

阿末查哈林（右）最后一天在沙亚南市政厅打卡上班。左起为八打灵县酋长安南和副市长罗斯兰。（图：星洲日报）

（八打灵再也10日讯）布城的政府部门出现人事调动出现一发牵动全身的效用，雪州政府掌舵人将陆续出现调职现象，率先受影响的是沙亚南市长拿督阿末扎哈林，被晋升为土地及矿物局总监。

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尽管阿末扎哈林已获延长市长的合约期限，但却临时受到联邦政府委以重任，并于下周正式到布城走马上任，在布城出任上述新官职。

阿末扎哈林是从2015年1月2日出任为沙亚南市长，他甫获延长两年的任期，但却被调任土地及矿物局总监；该局是隶属于水务、土地及天然资源部。

阿末：盼新任市长助完成任务

沙亚南市政厅全体同僚今日特别为阿查哈林举办叙别茶会作为欢送，以感激市长过去一路来的领导。

阿末查哈林此前曾在鹅麦县土地局及乌鲁雪兰莪土地局服务，并曾担任雪州宗教局局长，并于2015年1月2日受为沙亚南市长职务，服务至今共4年时间。

阿末查哈林于茶会上致词时除了感谢所有全体志愿，也希望新任市长能完成他在任期间无法完成的任务，包括基建工作和体育馆设施等，继续造福人民。

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另外，原本盛传被调任为雪州发展机构总经理的八打灵再也市长拿督阿兹兹，依旧在八打灵再也市政厅上班，至于盛传取代其空缺的加影市议会主席莫哈末沙尤迪目前也未有被调任的动向；消息透露，莫哈末沙尤迪的岳父逝世，目前在请假中。

黄思汉：平常心看待人事调动

针对雪州地方政府掌舵人被调走一事，雪州行政议员黄思汉接受《大都会》社区报记者专访时说，对阿末扎哈林被调动一事不感到意外。

他说，阿末扎哈林是继雪州法律顾问聂苏海米于两三天前被调任为总检察署担任高职后，获调升为土地及矿物局总监。

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黄思汉指出，雪州行政议会将讨论新市长人选一事，预料需要花一些时间才能作出建议。

他说，雪州县市议会人才济济，还有很多有资格的人可以出任沙亚南市长。

调职证明表现良好

他说，他是以平常心看待有关人事调动，因为雪州高官时常面对被联邦政府调职的现象，这也证明他们的表现良好，并获得联邦政府的肯定。

他也对沙亚南市政厅的表现引以为荣，指该市政厅是全马总收入或缴交率最高之一的地方政府，仅次于槟城。

