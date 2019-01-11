留台联总全国中学美术创作赛．4月5日截止收件 由马来西亚留台校友会联合总会（留台联总）主办，马来西亚台湾师范大学校友会（台师大校友会）、彰化师范大学马来西亚校友会（彰师大校友会）及马来西亚台湾艺术大学校友会（台艺大校友会）联办的“2019年第一届全国华文中学美术创作比赛”即日起接受作品，截止日期为4月5日。

（雪兰莪．八打灵再也10日讯）由马来西亚留台校友会联合总会（留台联总）主办，马来西亚台湾师范大学校友会（台师大校友会）、彰化师范大学马来西亚校友会（彰师大校友会）及马来西亚台湾艺术大学校友会（台艺大校友会）联办的“2019年第一届全国华文中学美术创作比赛”即日起接受作品，截止日期为4月5日。

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留台联总署理会长洪进兴在新闻发布会上说，该活动是为了让更多喜爱艺术创作的学生拥有展现才华的管道，呼吁凡对艺术创作有兴趣的高中生参加。

4月台高教展上颁发奖励

他说，由于台湾在申请就读有关美术或创作科系时需呈上作品，因此若参赛者未来想到台湾，其作品可作为基准。

他也说，得奖者将获推荐到台师大、彰师大及台艺大就读学士班。

洪进兴指出，该会将于4月28日（星期日）于吉隆坡城中城广场（KLCC）的台湾高等教育展上颁发奖励，而所有得奖作品也将在教育展期间即4月28日（星期日）至29日（星期一）展出。

所有的作品展示将由赛事的筹委统一布置，而冠亚季军的作品版权将永久归属留台联总。

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凡在独中就读高一至高三的学生及就读国民型中学中四至中六的学生都拥有参赛资格，且无需付费。

该比赛主题由学生自由发挥，以“生活形态”为主，而作品须是学生原创及独立完成，不涉及任何暴力、情色、宗族主义、个人主义等偏激和极端的负面内容，否则参赛者将承担侵犯版权及知识产权的后果。

此外，不符合规格的作品一律作废，而得奖作品若涉及抄袭，其得奖者资格将被撤回。

另外，参赛作品无需装裱，其艺术形式需采用透明水彩及不透明水彩；画纸尺寸是42x29.7公分（cm）。

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奖励：冠军：2000令吉+奖状

亚军：1500令吉+奖状

季军：1000令吉+奖状

佳作奖：500令吉+奖状

入选10名：奖状各一张

该比赛初选将由学校教师推荐，一人仅限一份、每校可呈10份参赛作品。之后，校方需将参赛表格粘贴于作品背面，并附上学校盖章证明。

所有参赛作品可邮寄至留台总社，No 9-B,Jalan SS2/64,47300 Petaling Jaya,Selangor D.E.，信封上也须注明“参加全国美展”。

有意者可到 http://www.faatum.com.my 下载参赛表格或欲知更多详情可致电至03-78761221/03-78764542。

庄永瑞：比赛是为赴台升学加分

另一方面，彰师大马来西亚校友会会长庄永瑞表示，该比赛是为有意到台湾升学的学生“加分”。

他也说，评审团将以作品的构图、色彩、内容及创意评分。

台师大校友会会长梁景兰说，评审团将由艺术界的杰出人士组成。