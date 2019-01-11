杨巧双：解决儿童罪案问题．“各部门应共享数据资讯” 妇女及家庭发展部副部长杨巧双认为，儿童遭虐待、性侵、早婚、怀孕及丢弃婴儿等问题的源头很多，甚至让政府想解决都不知从何下手，因此她呼吁政府各个相关部门及执法部队可以开放及共享数据及资讯，让大家都能够掌握更完整的资料，从而共探讨解决儿童罪案问题的解决方案。

杨巧双（右起）、诺拉昔及高级警官出席儿童虐待案的研讨会。（图：星洲日报）

（吉隆坡10日讯）妇女及家庭发展部副部长杨巧双认为，儿童遭虐待、性侵、早婚、怀孕及丢弃婴儿等问题的源头很多，甚至让政府想解决都不知从何下手，因此她呼吁政府各个相关部门及执法部队可以开放及共享数据及资讯，让大家都能够掌握更完整的资料，从而共探讨解决儿童罪案问题的解决方案。

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杨巧双说，政府早前探讨修法加强管制保姆时，查看数据后才发现，原来在儿童遭虐待的罪案中，更多的施虐者是父母或父母的伴侣，而并非保姆。

她说，要解决儿童罪案问题不能单靠政府或是警方，更多的是需要依靠大家，包括邻居、教师、亲属或朋友等，若发现儿童有受不良对待的迹象，或是为人父母者有问题时，都应该及时报警，让警方对此进行调查。

需更多人揭发虐童案

“我相信，目前已曝光的儿童罪案可能只是所有儿童罪案的10%，隐藏在后面不为人知的可能更多，因此我们需要更多人愿意站出来揭发，去保护儿童。”

杨巧双也承认，该部在解决儿童罪案面对很多问题，造成儿童罪案问题的原因也有很多，甚至让该部不知从何下手。

“父母离婚、涉毒或是有精神问题，都有可能是造成儿童受不良对待的原因，此外还有儿童性侵、未成年少女早孕及弃婴等问题；根据调查，在中学预备班的13岁学生里面，有9%未成年少男少女已经有性经验，这个也是令人惊讶的数据。”