疑遭偷窃破坏·天桥无栏杆男子摔伤 栏杆和扶手疑遭缺德者偷窃或破坏，导致一名男子从至少25尺高的行人天桥上摔下，生死未卜！

红圈所指处乃消失无踪的栏杆和扶手。（图：星洲日报）

（万挠10日讯）栏杆和扶手疑遭缺德者偷窃或破坏，导致一名男子从至少25尺高的行人天桥上摔下，生死未卜！

广告

这起意外是于中午约12时30分，在万挠市镇的联邦一号公路发生，该座行人天桥主要是衔接新镇马来亚银行处的商圈至旧镇的巨人霸级市场。男子摔在马路上后无法动弹，头部流血、眼球凸出，呼吸急促和有抽搐现象，引起多人围观。

行人桥现3尺“空隙”

鹅唛县公共工程局的初步调查指出，栏杆铁枝和扶手有遭到强行拆除的迹象，因此怀疑是被恶意破坏或被窃，当成废铁出售，以致天桥上出现一个约3尺宽的“空隙”。根据目击者，男子是踏着石阶上到天桥，伸手一扶却落空时从高空摔下。

虽然有人指男子是因喝醉而无法及时做出反应才会发生意外，但截至截稿为止，没有任何单位可以证实此事。据了解，救护车是于事发26分钟后抵达现场，将男子送往医院急救，目前状况不明。

工程局发言人在受询时指出，在此之前未曾接获任何有关行人天桥破损的投报，并对栏杆遭人破坏，引发悲剧感到遗憾和难过。

“我已向布城公共工程部要求紧急拨款进行修理工程，此外，我们将巡视全区的行人天桥，确保没有更多的天桥遭到破坏。”



广告

男子摔下后，呼吸急促，有目击者指他头部流血，眼球凸出。（图：星洲日报）

工程局抢修

该局是在接获记者的投诉后，于1小时内赶抵现场做调查，并在天桥的栏杆“空隙”处钉上木条，再以红白胶袋团团围起，提醒公众小心。

约下午5时30分，已见工程局官员在桥上做修补工作。

此事亦引起万挠州议员蔡伟杰的注意，即时赶往现场了解详情。

广告

他说，此事或与工程局久未检查天桥结构有关，有鉴于此，他将尽速与该局商谈此事，探讨如何加强安全措施。

“在未修好天桥前，行人和天桥使用者应该小心注意，不要因为疏忽而发生意外。”

