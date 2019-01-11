著手处理校地问题‧吉董联会设华校校地小组 该小组主任是陈运裕，委员是庄俊隆、黄吉和、张楗汶、苏联侨、陈贵源、潘光耀，以及土地测量师李祥麟市议员。

吉打州董联会成立吉州华文学校校地小组，协助解决州内校地问题。前排左起为理事郭克强、理事傅振荃、顾问拿督陈国辉、总务苏联侨、庄俊隆、副主席陈运裕、顾问拿督许锦秋、财政陈贵源。（图：星洲日报）

（亚罗士打10日讯）吉打州96所华校地税收费不一，加上许多学校的校地拥有权不在董事部名下，因此吉打州董事联合会议决成立吉州华文学校校地小组，着手处理州内89所华小、4所国民型中学和3所独中所面对的校地问题。

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该小组主任是陈运裕，委员是庄俊隆、黄吉和、张楗汶、苏联侨、陈贵源、潘光耀，以及土地测量师李祥麟市议员。

他们主要是收集州内96所华校校地资料，再提呈给两名州行政议员，即掌管吉州地方政府事务委员会主席陈国耀和掌管吉州华人事务委员会主席黄思敏，协助将校地整合为一，并把校地转入董事部名下。

建议象征式收10令吉地税

同时，该小组也建议州政府向州内的华校，象征式征收10令吉地税。

吉州董联会主席庄俊隆说，该会已在本月1日发函给州内各校董事部和校方，要求他们在本月15日回函董联会，以便校地小组可在近期内把历年面对校地问题的学校名单和资料呈给2名州行政议员，彻底解决此事。

他促请各校董事部配合，尤其一些面对数片校地的学校，可将校地合并后再把校地转入董事部名下。

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他今日在州董联会会所主持例常会议后，在新闻发布会发言。

大年新民独中今年须缴地税

他也揭露，数据显示，截至2018年，州内有9所华校拖欠地税达20多万令吉，且许多学校的地税收费并不统一，一些学校豁免收费，一些则收费极高。他以双溪大年新民独中为例，1992年至2014年豁免地税，但今年却必须缴付地税。而根据记录，在1993年，州内有51所学校获准豁免地税。

他说，这些地税收费制度无论是出现技术错误或任何情况，都必须被解决。

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对此，他促请州内华校董事部，暂不必缴付地税，直到州政府宣布地税新收费方案为止。

他解释，州内校地情况已存在数十年一直都不能解决，一些学校校地面对多个地主或地契问题等，这些都需要州政府介入协助处理，才能全面被解决。

促教局速填补华校督学空缺

吉州董联会促请州教育局尽快填补吉州华校督学空缺，并且恢复吉州三区督学的职位。

庄俊隆说，吉州华校督学在今年1月1日悬空后，迄今未被填补，影响州内华校事务的进度。

他说，目前州内处理华校事务的督学只有州督学、哥打士打县督学，以及瓜拉姆拉县督学，至于其他县署则交由各自县教育的语文课主任处理华校事务。

因此，他促请州教育局可恢复过去吉北、吉中、吉南三区的督学，以便更有效处理各区华校事务。

勿把教育政治化

吉州董联会希望新政府认真关注华教课题，勿把教育政治化。

庄俊隆说，在承认独中统考、独中拨款和减少拉曼拨款等课题上，希盟政府应该给予公平对待，不要把教育课题政治化。

他也希望希盟政府可兑现当初的竞选承诺，并非在没快速执行后，又以顾及种族感受为理由，这些皆不合理。