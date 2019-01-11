留台联总海青班贷学金开放申请 马来西亚留台校友会联合总会（留台联总）继续开放“马来西亚留台校友会联合总会海青班免息贷学金”予有意到台湾就读海青班一年级者申请，截止日期为本月31日。

留台联总开放“2019年马来西亚留台校友会联合总会海青班免息贷学金”予华裔子弟申请。前排左起为柯文焕、黄克忠、拿督陈绍厚、洪进兴及萧子鸣；后排左起为林永兴、陈曦、林荣忠、庄永瑞、杨字雄、梁景兰及陈俊雄。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也10日讯）马来西亚留台校友会联合总会（留台联总）继续开放“马来西亚留台校友会联合总会海青班免息贷学金”予有意到台湾就读海青班一年级者申请，截止日期为本月31日。

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留台联总贷学金组主任萧子鸣说，海青班贷学金申请是由2012年开始，每年都会在1月开放10个申请名额，2月发放贷学金，而贷款者每年可贷款3000令吉，最高以2年为限。

他表示，通常申请贷学金人数约30人，而贷学金组将从中选出较需要的学生。

他也说，留台联总拥有45个属会，有意者也可到属会申请贷学金。

他说，该贷学金是为了让家境清寒、品学兼优的学生有机会完成大学教育。

他也说，贷学金是由留台联总理事、各属会、校友，热心华文教育人士及各界人士，社团基金会及慈善机构和台湾各大专学校和台商捐献。

他说，海青班是国民中学后进生升学最好的管道，因它的申请资格只需是大马教育文凭考试（SPM）程度，不重视成绩。

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留台联总贷学金组将负责审核并函约面试，录取结果会个别通知及登报公布。

有意申请者可向留台联总秘书处、属会领取申请简则及表格或到留台联总网站http://www.faatum.com.my 下载。

黄克忠：清寒生也有留学机会

留台联总会长拿督陈绍厚说，海青班培育了约2万名华裔子弟。

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他说，有意者也可通过区域属会推荐。

驻马来西亚台北经济文化办事处桥务组组长黄克忠说，“天生我才必有用”，留学不是有钱人的专有权利，家庭清寒的学生只要努力也能获得留学的机会。

他说，虽然海青班的2年总学费40000台币（或5300令吉）是由台湾政府支付，但学生仍需自己负担生活费及学术材料费，因此他感激留台联总帮助台湾政府进行招生及成立贷学金来帮助贫困的华裔学生，让其能顺利到台湾留学。

他也表示，“再穷不能穷教育”，只有教育能够换转人生，因此他呼吁有需要的学生申请该贷学金。

留台联总奖贷学金顾问兼征求组主任林荣忠说，若就读海青班结束后的学生仍想继续深造也可进一步申请大学部的贷学金。

他说，获贷者在结束学业后需偿还贷学金，但免利息。