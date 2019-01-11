团名17个字母史上最长·韩国新团首位成员登场官网瘫痪 韩国大势男团防弹少年团（BTS）原本是所属经纪公司BIGHIT娱乐旗下唯一的偶像团体，不过“只闻楼梯响”的师弟团，终于在10日揭开面纱，团名和首位成员一公开，瞬间造成官方网站瘫痪。

（图：推特）

（首尔11日讯）韩国大势男团防弹少年团（BTS）原本是所属经纪公司BIGHIT娱乐旗下唯一的偶像团体，不过“只闻楼梯响”的师弟团，终于在10日揭开面纱，团名和首位成员一公开，瞬间造成官方网站瘫痪。

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BTS的师弟团名为TOMORROW X TOGETHER（X念By，简称TXT），人数尚未确定，但不少人看了团名后傻眼说：“这么长的团名真的第一次看到！”、“不会念到舌头打结吗？”由于英文团名的简称为TXT，也是“文字档”的意思，也被开玩笑称：“下一次出新团要叫PDF吗？”

TXT尚未出道就受到世界关注，先公开的首位成员YEONJUN是位单眼皮小帅哥，高颜值已经掳获不少姐姐们的心。YEONJUN的资料一公开，瞬间造成官方网站瘫痪无法进入，“TOMORROW_X_TOGETHER”、“YEONJUN”也分别登上推特全球趋势第1、第2名，TXT官方推特追踪人数更在公开1小时后突破30万，官方YouTube频道也突破10万，人气相当惊人，也令人更加期待其他成员的真面目公开以及他们未来的表现！