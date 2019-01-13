AVALON WATERWAYS 体验艾凡隆河轮的精致奢华魅力！ 无论是一人行，双人行或家庭旅行，随性自在！ 骑着自行车轻松畅游欧洲，逛市集，看古迹，观赏历史留下的足迹。不连时间，悠闲自在地享受每一刻。就连欧洲人也无法抵挡艾凡隆河轮的魅力！跟随Sedunia Travel 的脚步，让你感受欧洲贵族的低调与奢华以及艾凡隆河轮的魅力吧！

在旅行的过程中，除了搭飞机，搭邮轮，搭巴士......是否还有更多的可能？不如来一趟河轮旅行吧！玩一条河，是近年来大热的旅行方式。

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欢迎来到河轮旅行的年代！

所谓河轮，指的是航行于内陆水道，提供餐食和住宿的轮船。和载客数至少千人起跳的邮轮相比，河轮房间空间都较小，载客约90至200位不等。河轮娇小玲珑的体积有利于河轮在欧洲境内，自由穿梭，通行无阻。

来到欧洲度假，搭乘河轮更能走访一般旅行团鲜少前往的欧陆秘境，不必每天起早赶晚，不必每天打包行李，享受更丰盛的餐食与轻松的旅游方式，体验更深入的欧洲古城风采。从上船的那一刻起，立即感受到耳目一新的河轮体验。

顶级河轮上的服务及设施专业度堪比五星级酒店，餐食精致，水流平稳，沿途景观优美。乘客们可以惬意地喝着香槟在甲板上晒太阳，望着两岸风悠闲地消磨着时光，感受欧洲贵族的低调与奢华。

获奖无数的艾凡隆河轮是GLOBUS品牌系列品牌之一，也是欧洲众多河轮中最年轻的船队，不仅设备新颖，顶级，更提供比其他河轮更宽阔的空间，每间豪华套房采用法式落地窗，乘客拉开窗就可即刻将房间变成半露天阳台房，享受全景的视野。

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艾凡隆本意是亚瑟王传说中的精灵魔法之岛，艾凡隆河轮亦如其名，精致而灵动，标志性的蓝色与细长的船身让人一眼就能认出。

每间豪华套房采用法式落地窗，乘客拉开窗就可即刻将房间变成半露天阳台房，享受全景的视野。

艾凡隆河轮内空间宽敞，最小的房间也有17平方米，比其他欧洲河轮的房间要大15％左右。每艘船有三层客房，位于最上面二进层的豪华套房，包含法式露台都有大面的落地窗式玻璃拉门，让每位宾客融入诗画般的美景中，如此靠近得会感觉融入了大自然的一切。

除此之外，艾凡隆河轮提供十分贴心的多种服务。不但提供精致的法国与德式料理，也具有区域特色的西方美食满足您的味蕾，搭配着各产区的葡萄酒。

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还有船上的活动及娱乐，健身房，美发院，全船无线上网的服务，靠岸游览景点的陆上行程等，皆已包括在船费内，不需另外付费。

船上免费提供自行车，感受欧洲小镇中迎面清风的乐趣岸上观光线路则更重视与目的地的 - 互动，设计了多条主题线路，经验丰富的当地导游会带你游走在美妙的城镇和城市中。

想像一下这类旅行方式：早晨伴着鸟鸣在甲板散步，再前进古老小镇;中午享用以当地食材烹的道地美食，累了回房躺在床上，欣赏移动的风景;不用舟车劳顿，更不用每天打包行李更换旅馆。

晨曦微微透过窗帘，洒落于舒适的被褥上，一夜好眠，推开窗，昨天还在匈牙利布达佩斯游览世界遗产的城堡区，今日就来到了奥地利的维也纳探索。童话般小镇，像走过一页​​又一页的故事书。有时甚至不必走路坐拥美景，躺在床上也能欣赏莱茵河畔。好舒服！

不但提供精致的法国与德式料理，也具有区域特色的西方美食满足您的味蕾，搭配着各产区的葡萄酒。

艾凡隆特别推出5个专为客户设计的河轮假期，全程特设中英文礼宾服务，中西美食及额外购物活动。摆脱平凡的一切，以前所未有的方式探索欧洲。

让您深度体验欧洲文化，领略多瑙河的浪漫，美茵运河的壮观，莱茵河的魅力无限！艾凡隆河轮首航旅程将于2019年3月27日，来回阿姆特斯丹6天。

荷兰瑰丽的建筑，艺术，人文，花卉都是此行的重点，尤其是方块屋的奇特，郁金香满开的库肯霍夫花园，都是脑海中一生必游的去处，这些景点更是莱茵河畔最美的停留0.6天的行程只需从7千3百10令吉起。

这6天的河轮旅程每人还享有高达35％折扣优惠！我们今年三月约定您，一同走一趟蓝色多瑙河探索之旅，一览欧洲童话般小镇的魅力！

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