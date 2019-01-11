“母女党”指业者没找钱·吃“霸王餐”还讹钱？ 印裔“母女党”出动，在杂饭店吃了“霸王餐”还讹钱？

印裔“母女党”在杂饭店吃了“霸王餐”还讹钱？业者公布闭路电视画像，提醒其他业者要警惕。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉10日讯）印裔“母女党”出动，在杂饭店吃了“霸王餐”还讹钱？

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据了解，最近在罗白区出现一对相信是母女关系的印裔女子，2人随机到各个杂饭店或杂饭档，在用餐时间趁乱诬蔑业者没找钱，还刻意在客人面前发难以博取同情，迫使业者掏出钱打发她们。这对母女采取上述的惯性手法，至少吃了3顿霸王餐，还骗了逾百令吉的现金。

东主：午餐人多没注意

据罗白的九姑娘杂饭专卖店东主叶小姐透露，涉嫌讹钱的母女是在日前下午约1时前来，当时是午餐时间，很多顾客都在打包，因此柜台也手忙脚乱。

她忆述，年约30余岁的印裔妇女就站在柜台旁，不时跟食客闲话家常，表现得很友善，企图博取食客的好感度；貌似10余岁的女儿则打包菜肴，一切看似非常正常。

对方硬说业主没找钱

“她（母亲）和顾客聊着聊着，突然看着我说，‘我给了你50令吉，你还没有找钱’，我顿时感觉不妙，直觉她是来闹事的，直接说她并没有付钱！”

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叶小姐指出，她当时语气坚定地告诉对方并没有付账，并指整个过程已经被闭路电视录下，还要求对方想清楚再说，岂料，对方直接对身旁的食客指业者收了钱不承认，让她百口莫辩。

无暇查电眼记录“找钱”了事

她说，尽管当时确实有闭路电视拍摄中，惟，事发时正值午餐营业高峰时段，根本无法抽身查看记录，对方甚至不等员工查看，一直在店里大吵大闹，骂业者骗钱等，惊动了其他的食客，以致她最后只好“找钱”了事。

“她打包几样肉和菜，一共是14令吉50仙，我按照对方说的，找回35令吉50仙，她们就离开了，随后再翻查闭路电视，母女全程并未掏出钱，显然2人趁乱吃了霸王餐还讹钱。”

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叶小姐坦言，之前安装闭路电视就是为了解决“给错钱”的纷争，然而，不久前有员工将顾客付的20令吉看作10令吉，虽然马上查看闭路电视并找钱给顾客，然而对方因“被怀疑”感到不满，浪费了不少时间翻查闭路电视记录。

此后，员工尽量避免在客人面前翻查闭路电视记录，叶小姐也只能在此事中吃了闷亏。

有网民称被“讹”100

有网民称被“讹”了100令吉！

叶小姐事后将闭路电视截图画面上载至脸书的社交群组中，警惕其他同行和商家，此事引起了关注，数名网民不约而同声称遭到“母女党”以同样招数骗钱，并从照片中认出有关母女就是涉嫌讹钱的“嫌犯”。

不愿具名的网民向《花城》社区报申诉，这对母女上周同样前往其位于罗白区的杂饭档，趁员工手忙脚乱之际，声称给了100令吉，要求员工找钱，由于杂饭档没有安装闭路电视，最终因为拗不过对方泼妇骂街，唯有“退钱”了事。

另外，也有2名网民声称被母女党分别骗了100令吉和数十令吉，同样也因为没有证据而无法报案，眼睁睁看着她们继续以此方式行骗。

李先生：要求食物送上付款

经常有客人吃“霸王餐”，熟食档口遇到怕！

记者走访罗白区的熟食档口了解，不少业者均声称，经常会遇到藉故不给钱的“霸王客”，都是趁人多的时候走掉，至于类似“母女党”如此猖獗的干案手段，也是首次听闻。

666为食村的开心杂饭档口东主李先生说，由于平时人手不足，若是熟客就不怕饭后付款，否则一般会要求对方食物送上就立即付款，避免会有人吃霸王餐。

“很多华人会认为吃饭前付款很不吉利，但只要我们委婉地说明，大部份食客还是能够体谅，至于一些习惯性说饭后付款的食客，我们都会比较留意，他们有时候拿了饭菜假装要找位子或者听电话，结果趁员工忙碌时，吃饱就一溜烟跑了，我们做杂饭的业者对于这种情况，算是遇到怕了。”

赖纬原：装16电眼全方位拍摄

罗白区千禧广场商业区的36杂饭专卖店东主赖纬原说，自2018年7月开业至今，遇到不少刻意吃霸王餐的食客，为了避免类似事件发生，他在店内安装了16台闭路电视，就连付钱的柜台也还有3台，全方位进行拍摄。

“有时忙起来，确实会找错钱，一般上如果有顾客真的给了50令吉，肯定愿意等我们回放闭路电视画面，若是不肯的顾客，肯定有问题。”

曾彩云：“母女党”看似有礼貌

雄记杂饭档业者曾彩云则说，“母女党”曾在日前下午约1时前来打包菜肴，由于当时所剩下的菜肴不多，对方要求只要肉和菜，不要饭，因此被拒绝，相信她们随后就光顾了九姑娘杂饭店。

“她们看似很有礼貌，之前来打包过几次都有付款，因为碰巧当天她来打包，因为菜式不多了，加上她又坚持不要饭，所以我们就没有卖给她。”

