爪夷自由飞行体验升空鸟瞰‧热气球降落大道有惊无险 3个热气球分别是在8时左右陆续从双溪爪夷大操场升空，受到风向影响各有不同的飞行方向，杨顺兴乘坐的是最大的一个，有比利时籍的飞行员佐纳斯及10名乘客。

槟州热气球自由飞行首次公开售卖， 杨顺兴（ 右七起) 及方美铼与各语言媒体受邀乘坐热气球， 体验升空飞感受。（图：星洲日报）

（槟城‧威南10日讯）MyBalloon Adventure今早在爪夷推介热气球自由飞行，安排槟州旅游发展委员会主席杨顺兴与各语文媒体分乘3个热气球，体验自由升空鸟瞰大地的感受，唯杨顺兴乘坐的热气球降落时先降在车辆不能进入的草丛被逼再次起飞，最终降落在繁忙的联邦大道路中，有惊无险。

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分别从大操场升空

3个热气球分别是在8时左右陆续从双溪爪夷大操场升空，受到风向影响各有不同的飞行方向，杨顺兴乘坐的是最大的一个，有比利时籍的飞行员佐纳斯及10名乘客。热气球升空后被吹向南部，往双溪爪夷和高渊方向，37分钟后，第一次降落在高渊淡水沟即斑鸠花园旁的草丛中。

11人乘坐的热气球，下降在高渊淡水沟斑鸠花园旁的草丛受困。

由于草丛无路通行，车辆不能进入运载气球配备，当局商议后决定再让气球升空数呎，由工作人员拉扯引导气球飘升至联邦大道中降落。

幸好热汽球降落之前，工作人员与治安队已在现场维持交通秩序，但因为降落地点在高渊南北大道收费站附近，当时交通繁忙，来往车辆多，引起小轰动。

自由飞行的大型热气球降落在繁忙的马路中央。

杨顺兴乘坐的热气球在马路中央降落。

杨顺兴等11人共坐大热气球

今天升空的3个热气球1大2小，大的有11人乘坐，包括杨顺兴，其特别助理陈日翔，其余8名都媒体人，爪夷区州议员方美铼和另2名媒体人乘坐4人小热气球顺利降落在樟角。

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佐纳斯在新闻发布会上受询时说，他不是第一次降落在马路中央，因为安全是自由飞行最重要的考量，只要是安全和适合的地点就可以降落，更何况这次在降落之前，地面上的工作队伍已经在指挥交通，做好安全措施。

32岁的他有17年的飞行经验。

他说，气球自由飞行最大的考验是风向，所以有安全的地点就可以降落，马路也是正常的降落点，不属于意外，工作人员也在10至15分钟内迅速整理现场，没有造成交通问题。

从1500呎高空鸟瞰威南地面上美丽的风景，是难忘经历和体验。

嘉年华2月8起举行

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槟城热气球嘉年华将于2月8日至10日举行，MyBalloon Adventure今年首次在爪夷大操场一连3天提供热气球升空配套，让大家过一个独特难忘的农历新年。

每人收费888令吉，你将享受45分钟至1小时的升空飞行体验，飞行前的免费茶点、证书、飞行时的照片，气球飞行的定时视频和飞行后仪式。惟，预订2月8日趟次的乘客，将有机会体验与槟城热气球嘉年华的热气球一起升空飞行的难忘经历。

每天升空飞行一次

MyBalloon Adventure首席执行员依查蒂指出，一天只有一趟自由升空飞行，每趟次只能载客10人，这是一个不容错过，座位有限的独家机会。

她说，热气球是一种比风更轻的空气容器，随风向而飞，飞行员将在5公里范围内导航热气球，并寻找不同海拔高度的最佳风向，根据需要来控制上升或下降，以寻找完美的著陆点。依查蒂也说，越接近中午太阳越猛风向越强，所以气球飞行时间不能超过上午9时。如果当天下雨或坏天气不良飞行，公司将会退款。

严禁限制4呎以下的儿童和孕妇飞行。网上定票http://www.myballoonadventure.com。槟城热气球嘉年华将于上午7时至晚上9时在乔治市马球场举行，在这为期2天的活动里，将展出15个来自国内外的热气球。

杨顺兴指出，槟城热气球嘉年华已是第5年，今年第一次邀请媒体人乘坐气球升空飞行，希望这个活动能够成为槟州的旅游项目。

方美铼说，配合热气球嘉年华，他将安排治安队来协助维持交通，以增加这个活动的安全措施。